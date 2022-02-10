نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل البسبوسة المرملة على طريقة أشهر محلات الحلويات الشرقية في المقال التالي
سر عمل البسبوسة المرملة ، والتي تختلف من محل لآخر ومن شخص لآخر فتعتبر البسبوسة أو كما تسمى أيضاً هريسة السميد، من أشهر الحلويات المصرية والشامية والتي يبحث الكثيرين عن أفضل وصفة لعمل البسبوسة، وذلك لكثرة اختلاف طرق تحضير البسبوسة من دولة لآخري فمثلاً في مصر وفلسطين تحضر البسبوسة بإضافة ماء الورد بدلاً من ريحة الفانيلا وهناك البسبوسة السورية بالفستق الحلبي، وفي مناطق شبه الجزيرة العربية مثل البحرين واليمن تحضر باستخدام التمور للحشو، أما بالنسبة للسعودية فتأكل ساخنه بعد طهيها مباشرةً وليس مثل مصر وفلسطين تأكل باردة، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على سر عمل البسبوسة المرملة على الطريقة المصرية مثل أشهر المحلات.
سر عمل البسبوسة المرملة بالزبدة وجوز الهند
يتم تحضير بسبوسة الزبدة بالمكسرات والتي تعتبر من أشهر الوصفات وهي التي يكمن بها سر عمل البسبوسة المرملة مثل الموجودة في المحلات الجاهزة فكل ما عليكي هو ضبط المقدار وطريقة التحضير.
المكونات
- اثنان كوب من سميد البسبوسة.
- واحد كوب من السكر.
- واحد كوب من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهن.
- رشة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
( مكونات الشربات)
- اثنان كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- كيس فانيليا.
- عصرة ليمون.
طريقة التحضير
- نخلط الزبدة مع الحليب والفانيليا ونخفقهم مع بعضهم ثم نضيف غليهم السكر ونخفق حتي تذوب المكونات مع بعضها.
- في إناء كبير نضع السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلبهم مع بعضهم ثم نضيف إليهم خليط الزبدة مع الحليب والسكر بالتدريج ونخلط كل المكونات مع بعضها.
- نحضر صينية الفرن مدهونة بالسمن ثم نسكب بها خليط البسبوسة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تنضج ويصبح الوجه لونه ذهبي.
- لتحضير الشربات نضع وعاء على النار به الماء والسكر وبعد أن يذوب السكر ويغلي نضيف إليه الفانيليا وعصرة الليمون ويغلي ثم نرفعه من على النار ثم نضيف إليه السمن ونقلب حتي يذوب السمن مع الشربات ونتركه حتي يبرد.
- بعد أن نخرج الصينية من الفرن نضيف إليها الشربات البارد ثم نتركها حتي تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم.
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