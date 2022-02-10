مشروبات حارقه للدهون..كوب واحد يومياً على الريق من المشروب يقضي تماماً على دهون البطن والأرداف والكرش

دهون البطن والأرداف والكرش، لا شك أن كلا من النساء والرجال وأيضاً الأطفال يرغبون في جسم خالي من الدهون ، جسم رشيق وخفيف ،فا الوزن الزائد يؤدي إلى الكثير من الأمراض الجسدية و أيضاً النفسية ويجب علينا مراقبة ما نأكله ونشربه جيدا لأنه عامل مهم جدا في تحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم ونحن سوف نقدم لكم في هذا المقال أسهل واضمن الطرق لخسارة الوزن بشكل طبيعي و صحي.

مشروبات لخسارة دهون البطن والأرداف والكرش

يوجد العديد من المشروبات الصحية لخسارة الوزن ومنها:

مشروب الأفوكادو لخسارة الوزن

مكونات مشروب الأفوكاد لحرق الدهون

ثمرتان من الأفوكادو الطازجة.

2 ليمونه .

برتقالة طازجة.

لتر من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بإضافة المكونات التالية الافوكادو والليمون والماء في الخلاط الكهربائي.

يستحسن عدم إضافة سكر

نقوم بضرب المكونات جيدا حتي يصبح خليط متجانس.

نقوم بسكب الخليط في كوب .

ونضيف إليه شرائح البرتقال الطازجة .

حفظ المتبقي من الخليط في الثلاجة.

يستحسن تناول المشروب على مدار اليوم .

هذا الخليط يساعد على التقليل الشهية بشكل كبير ويعطي الإحساس بالشبع .

ويعد مشروب الأفوكادو من المشروبات التي تعطي شعور بالطاقة والحيوية.

مشروب الزنجبيل لتتخسيس وحرق الدهون

مكونات مشروب الزنجبيل لتخسيس الجسم

250 جرام من الزنجبيل.

لتر من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونسكب فيه الماء

ثم نضيف إليه الزنجبيل .

ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

نضع الزنجبيل إلى الماء ونتركهم على نار متوسطة 20 دقيقة.

ثم نترك المشروب يبرد .

يستحسن شرب هذا المشروب يوميا، سوف تلاحظين الفرق في تخسيس الجسم عند الاستمرار على هذا المشروب .

مشروب خل التفاح للتخسيس

مكونات مشروب خل التفاح لحرق دهون الجسم

3 ملاعق صغيرة من خل التفاح.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونخلط خل التفاح مع الماء جيدا .

نترك الخليط 5 دقائق.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون حسب الرغبة.

يفضل شرب هذا المشروب بشكل يومي على معدة فارغة، لكي يعطي نتيجة أفضل في حرق الدهون المتراكمة وتخسيس الجسم

مشروب الليمون للتخسيس

مكونات مشروب الليمون لتخسيس الجسم

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

ليمونه واحدة.

طريقة التحضير: