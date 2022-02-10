أصنعي بنفسك في البيت عجينة العشر دقائق الهشه والطرية بمكونات بسيطة وسهل التحضير

طريقة عمل عجينة العشر دقائق، تعتبر عجينة العشر دقائق من أسهل وأسرع العجائن من حيث التحضير كما تتميز عجينة العشر دقائق بمذاقها اللذيذ والرائع، وتصلح عجينة العشر دقائق لعمل أشهي الأكلات ويمكن حشو عجينة العشر دقائق بالحشوات المختلفة حسب الرغبة لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل المنزل.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

يعتبر المكون الرئيسي في تحضير عجينة العشر دقائق هو الدقيق وأهم ما يميز عجينة العشر دقائق وتكون خفيفة وهشة هو.الطريقة الصحيحة لتحضيرها لذلك يجب وضع الدقيق مرة واحدة بل نضع نصف الكمية وننزل بالنصف الآخر بعد مرور عشر دقائق. وتعد هذه المدة كافية حتى تختمر نصف العجينة السابق حتى تصبح العجينة أكثر طراوة وتكون سهلة في الاستخدام، ولتحضير عجينة العشر دقائق يجب إتباع الخطوات التالية:

مكونات عجينة العشر دقائق:

عدد خمسة أكواب من الدقيق المنخول.

مقدار ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

ومقدار كوبان من الماء الدافئ العجن.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

تحضير العجينة الهشة والطرية: