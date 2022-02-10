نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسواد.. خلطة لتبيض الركب والاكواع بمسحة واحدة من هذا المكون تخلصي من سواد 20 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الرقبة من العمليات المهمة التي يجب الاهتمام بها بشكل دوري لأن هناك الكثير من الجلد الميت الذي يترك في هذه المنطقة ويكون من الصعب التخلص منها وهذه نفس المشكلة التي تحدث في المناطق الحساسة لأنها لا تتعرض إلى التهوية ‏ويتراكم فيها الجلد الميت بكميات كبيرة ‏وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من البقع الداكنة الموجودة في منطقة الرقبة واليدين والمناطق الحساسة وجميع البقع الداكنة يكون لها سبب واحد وهو تراكم الجلد الميت في هذه المناطق من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة فعاله تعمل على التخلص من هذا الجلد الميت وتقشير الجلد بشكل جيد حتى يتم تفادي هذه المناطق ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الوصفة.

‏خلطة العسل والحليب لتبيض الرقبة واليدين والمناطق الحساسة

فيما يلي سنتحدث عن احد الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها التخلص من البقع الداكنة الموجودة في منطقة الرقبة واليدين والمناطق الحساسة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الوصفة هي:

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ملعقة من الحليب

ملعقة من العسل الطبيعي.

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وفيما يلي طريقة إعداد هذه الوصفة واستخدامها على البشرة وهذه الطريقة هي:

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نضع داخل وعاء كبير كمية متساويه من العسل والحليب ملعقة وملعقة على سبيل المثال

بعد ذلك ‏يتم تدليك الرقابة باستخدام هذه الخلطة

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‏ في الخطوة الاخيرة يتم غسل المنطقة جيدا باستخدام الماء البارد حتى يساعد على تنظيف هذا المكان بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة.

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‏ يمكن تكرار هذه الخلطة يوميا لأنها سريعة ولا تسبب أي آثار جانبية

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خلطة صودا الخبز التخلص من البقع الداكنة الموجودة في اليدين والرقبة والمناطق الحساسة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة صودا الخبز وهي احد الخلطات ‏الفعالة للتخلص من البقع الداكنة الموجودة على العديد من الأماكن في البشرة وهذه المكونات هي:

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ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

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‏ ملعقة كبيرة من الماء

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وفيما يلي طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة التي يتم استخدام الوصفة بها.

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لا نحتاج إلى اضافة الكثير من الماء لأننا نريد الحصول على عجينة من خلال استخدام صودا الخبز لذلك نضع ثلاث مرات من صودا الخبز مع ملعقة واحدة من الماء.

‏بعد ‏ذلك تكون لدينا عجينة متماسكة نقوم بتوزيع هذه العجينة على الرقبة وتدليك الرقابة بها لفترة طويلة.

‏بعد ذلك يتم غسل المكان جيدا بالماء.