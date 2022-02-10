نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض أعملي المايونيز في البيت مثل الجاهز بمكونات بسيطة وبدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد المايونيز من المقبلات التي يمكن أضافته الي الطعام والى الوصفات أيضا ، فهو يعطي الطعام مذاق شهي ولذيذ كما من الممكن إضافته مع سندوتشات البرجر والدجاج المقلي ، ومع وجبات كنتاكي والدجاج المشوي كما يمكن إضافته للسلطات كسلطة الثومية المشهورة والي المعكرونة ووصفات عدة ، وسنوضح هنا في هذا المقال طرق عمل المايونيز بطريقة صحية ولذيذة وفي المنزل.

يعتبر المايونيز من أهم مايستخدم لجعل الطعام لذيذ وشهي ، كما أنه يحتوي على بروتينات وفيتامينات مهمه لصحة الجسم لما يدخل في صناعته اللبن والذي يعد مصدر هام للكالسيوم والبروتين المفيد للعظام ، كما يجعل للطعام مذاق خاص لذا يحبونه الاطفال ، لاضافته للشطائر كالسجق والدجاج واللحوم الحمراء والبرجر كما أنه يعتبر من فصيلة الكاتشب والمسترده في أضافته للطعام.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

يفضل البعض من ما يعانو من سد الشهية ان تفتح شهيتهم على الطعام ، فيفضلون اضافة صوص للطعام لفتح شهيتهم واضافة طعم لذيذ وشهي للطعام ومن ضمن الصوص هو صوص المايونيز الذي نقوم بااضافتة للسندوتشات واللحوم البارده والدجاج المقلي ، ولذا نريد صناعته في المنزل بدلا من شرائه ولان مكوناته سهله ومتوفره في البيت نستطيع عمله في المنزل وبااسهل الطرق نوضح لكم طريقة عمل المايونيز بمكونات سهله وسريعة .

مكونات عمل المايونيز:

نصف كوب من اللبن الرايب

2 ملعقة من الخل

كوب من الزيت

رشة من الملح

طريقة الأعداد :

في وعاء نقوم بخفق اللبن بالمضرب الكهربي بااستمرار مع إضافة الخل والملح والخفق مستمرا ثم نقوم بااضافة خيط من الزيت بالتدريج والخفق في استمرار حتى يثقل القوام ويصل الى قوام المايونيز المعروف

طريقة ثانية لعمل المايونيز بدون بيض:

مكونات المايونيز :

كوب من الزيت

نصف كوب من الحليب

ملعقتين من الليمون

ملعقة من الخل

نصف ملعقة مستردة

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من افلفل الابيض

طريقة الاعداد:

في وعاء وبالمضرب الكهربي نضع كلا من الخل والحليب والليمون والمستردة والملح والفلفل ونقوم بالخفق ، ثم مع استمرار الخفق نقوم بإضافة الزيت تدريجيا حتى تحصلي على قوام المايونيز المطلوب ، ثم تحفظ في البرطمانات.

طريقة ثالثة للمايونيز بدون بيض

مكونات المايونيز:

كوب من الماء

3ملاعق من النشا

رشة من الملح

الفلفل الابيض

4 ملاعق من الخل

ملعقة خردل

رشة ثوم بودر

نصف كوب من الزيت

طريقة الاعداد:

نقوم بااذابة النشا في الماء البارد ثم نقوم بوضعه على النار حتى يثقل قوامه ، ثم نقوم برفعه من النار ونضيف الملح والخردل والثوم والخل والفلفل ، مع الاستمرار بالخفق واضافة الزيت كخيط رفيع حتى يثقل قوام الخليط ويصبح مايونيز ، ثم نقوم بحفظة في المبرد بوضعه في برطمان زجاجي نظيف ويصبح جاهز للاستخدام.

المايونيز بالبطاطس

مكونات المايونيز:

واحدة من البطاطس المسلوقة

كوب من اللبن

وكوب من الزيت

2 ملعقة من الخل

طريقة الأعداد:

بالخلاط الكهربي نقوم بخلط كلا من البطاطس والحليب والخل مع الاستمرار في الخلط ثم نقم بااضافة الزيت تدريجي مع استمرار الخلط حتى يثقل القوام .