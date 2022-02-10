افضل طرق صبغ الشعر باللون النحاسي بطريقة سهلة ولون روعة في دقايق

صبغ الشعر باللون النحاسي هو أكثر ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات لإطلالة جذابة لإبراز جمال الشعر، وذلك بعيدا عن اختيار أنواع الصبغات الصناعية لما تحتويه من مواد كيميائية قد تصيب بصيلات الشعر وتلف الشعر من جذوره، لذلك يسعى الكثير منهم على اختيار صبغ الشعر بالمكونات الطبيعية؛ حيث أنها مفيدة جدا لتغذية الشعر ونموه، ولهذا جئنا لكم بهذا المقال لكي نقدم لكم أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون النحاسي.

صبغ الشعر باللون النحاسي

يوجد طرق عديدة لصبغ الشعر باللون النحاسي ولكن منها الكثير يمكنه تلف الشعر وتكسيره، ولذلك يستخدم النساء الوصفات الطبيعية حيث أنها مفيدة ولا تسبب أي ضرر، ومنها الآتي:

كوب كبير من الحناء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من القهوة العربية.

ماء ساخن حسب الاحتياج.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على شعر جذاب باللون النحاسي، وتتمثل الخطوات في كلا من:

يتم خلط جميع المكونات السابقة فيما عدا الليمون ونتركهم لمدة ثلاث ساعات لكي يختمر.

بعد مرور الثلاث ساعات نضع عصير الليمون.

ثم بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر المغسول مسبقا وجاف من الجذور إلى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل على ساعتين أو ثلاثة، وذلك على حسب درجة لون الشعر المطلوب.

قشور الجوز للون النحاسي

يتم طحن قشور الجوز وتغلى جيدا.

نتركه يبرد ثم يصفى جيدا.

ثم بعدها نستخدم الماء الناتج في تلوين الشعر ونتركه على الشعر لمدة ثلاث ساعات.

كما يمكنك إعادة غلي الماء حتى نحصل على نتيجة أفضل.

وصفة القهوة للشعر البني

يمكنك صبغ الشعر باللون البني النحاسي وهي طريقة آمنة جدا وخطواتها سهلة وبسيطة، ولا تستهلك وقت ولا مجهود وغير مكلفة تماما، وتتمثل الخطوات في الآتي: