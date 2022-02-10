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طريقة عمل التومية السوري الاصلية في منزلك خمس دقايق فقط بطريقة فاطمة ابو حاتي بمكونات بسيطه وسهلة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل التومية السوري الاصلية في منزلك خمس دقايق فقط بطريقة فاطمة ابو حاتي بمكونات بسيطه وسهلة - ثقفني

تعد الثومية من أشهر الصوصات التي اشتهرت مؤخرا ، فهي سورية الاصل حاول الكثير تقليد عملها بنفس الطريقة السورية الاصلية ، كما يمكن أكل التومية مع الدجاج واللحوم والشاورما والسندوتشات ، كما تعطي طعما مميزا ولذيذا ، لذا نسعى لعملها في المنزل لجمال طعمها وتضيفه من طعم شهي للطعام وهنا سوف نقوم بتحضير ، طريقة الثومية مثل المطاعم بطريقة أصلية مضمونة .

مكونات عمل الثومية السورية للشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير عمل الثومية السوري:

  • نصف كوب ماء
  • ثلاث ملاعق مايونيز
  • ثلاث ملاعق زبادي
  • خمس فصوص ثوم مفروم
  • نصف كوب زيت
  • ملعقتين نشا
  • ملعقتين خل ابيض
  • ملح
  • سكر

للتزيين :

  • زيت زيتون ونعناع فريش

طريقة تحضير الثومية السوري للشيف فاطمة ابو حاتي

  • في وعاء نقوم بوضع ماء بارد مع النشا وماء بارد كي يذوب النشا ولا يتكلكع ونقوم بتقليبهم سويا حتى يذوب النشا ، ثم يوضع الوعاء على النار بااضافة الثوم مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لونه شفافا ويترك حتى يبرد
  • في خلاط كهرببي نقوم بوضع خليط النشا والثوم ثم نقوم بوضع كلا من الزبادي والمايونيز والخل والملح والسكر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا  ، ثم نقوم بسكب الزيت تدريجيا اثناء الخلط حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي القوام وناعم ، ثم نقوم بتقديم الثومية مع سكب قليل من الزيت على الوجه وورقة النعناع

تعليمات لنجاح الثومية معك بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

  • قومي بوضع الثوم مع النشا على النار كي تخففي من حدة طعم الثوم اللازعة والقوية ، ويجعل من طعم الثومية طبيعي
  • لابد من استخدام زيت نباتي لوضعه اثناء عمل التومية ولا يمكن استخدام زيت أخر
  • كما ان السكر والخل يقومان بعمل توازن في الطعم مما يجعل طعم الثومية مميزا وشهي ، فأن زيادة الزيت ايضا يجعل الزيت ينفصل عن الخليط
  • نقوم بخلط المكونات جميعها جيدا جدا ، بعد وضع الزيت حتى يختلط جيدا ولا ينفصل عن المكونات
  • كما أن وجدتي قوامها خفيف لا تقلقي أتركي الثومية قليلا وستجدي قومها قد ظبط ومتماسك

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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