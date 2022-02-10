طريقة عمل التومية السوري الاصلية في منزلك خمس دقايق فقط بطريقة فاطمة ابو حاتي بمكونات بسيطه وسهلة

تعد الثومية من أشهر الصوصات التي اشتهرت مؤخرا ، فهي سورية الاصل حاول الكثير تقليد عملها بنفس الطريقة السورية الاصلية ، كما يمكن أكل التومية مع الدجاج واللحوم والشاورما والسندوتشات ، كما تعطي طعما مميزا ولذيذا ، لذا نسعى لعملها في المنزل لجمال طعمها وتضيفه من طعم شهي للطعام وهنا سوف نقوم بتحضير ، طريقة الثومية مثل المطاعم بطريقة أصلية مضمونة .

مكونات عمل الثومية السورية للشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير عمل الثومية السوري:

نصف كوب ماء

ثلاث ملاعق مايونيز

ثلاث ملاعق زبادي

خمس فصوص ثوم مفروم

نصف كوب زيت

ملعقتين نشا

ملعقتين خل ابيض

ملح

سكر

للتزيين :

زيت زيتون ونعناع فريش

طريقة تحضير الثومية السوري للشيف فاطمة ابو حاتي

في وعاء نقوم بوضع ماء بارد مع النشا وماء بارد كي يذوب النشا ولا يتكلكع ونقوم بتقليبهم سويا حتى يذوب النشا ، ثم يوضع الوعاء على النار بااضافة الثوم مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لونه شفافا ويترك حتى يبرد

في خلاط كهرببي نقوم بوضع خليط النشا والثوم ثم نقوم بوضع كلا من الزبادي والمايونيز والخل والملح والسكر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ، ثم نقوم بسكب الزيت تدريجيا اثناء الخلط حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي القوام وناعم ، ثم نقوم بتقديم الثومية مع سكب قليل من الزيت على الوجه وورقة النعناع

تعليمات لنجاح الثومية معك بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي: