طاجن العكاوى مع الأرز بالشعرية بطريقة سهلة وطعم شهي ولذيذ

تعد العكاوى من أنواع اللحوم البقري الدسمة، وذلك لأنها تحتوى على اللحم والعظم معاً ووهو ما يزيد من قيمتها الغذائية، وهو من الأكلات الدسمة التى يتم تقديمها فى فصل الشتاء عادة حيث ان الوجبات التى تحتاج الى تسبيك وتدخل الفرن يعد عملها فى فصل الصيف ثقيل على المعدة، وهى من الوجبات التى تعطى طاقة وتدفئة للجسم لذلك تكون صالحة لتناولها كثيراً فى فصل الشتاء، وهى تقدم فى طاجن مع الخضروات أو بدونها بالطماطم فقط بجانب الأرز بالشعرية الجميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طاجن العكاوى مع الأرز بالشعرية بالتفصيل.

مكونات طاجن العكاوى مع الأرز بالشعرية

يتكون طاجن العكاوى مع الأرز بالشعرية من مكونات معروفة مفيدة ومغذية وهى كالتالي:

كيلو من العكاوى.

ملعقة صغيرة من ٧ بهارات.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٣ حبة من البصل مقطع مكعبات.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملح حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من البصل البودر.

مكونات الأرز

٢ كوب من الأرز المصري.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ كوب من الشعرية.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ كوب من الماء.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل طاجن العكاوى مع الأرز بالشعرية سهلة وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة واستمتعي بطعمها اللذيذ وهى كمايلي: