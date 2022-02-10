بدون خميرة.. خبز الطاسة السريع هش وخفيف بكل سهولة اقتصادي بأقل المقادير احلى من المخابز

بدون خميرة.. خبز الطاسة السريع هش وخفيف بكل سهولة، تعتبر هذه الوصفة هي الوصفة الأكثر نجاحًا في الوقت الحالي لعمل الخبز، فهي لا تحتاج منك خميرة ولا فرن كما أنه يتم تحضيرها في وقت قياسي تمامًا، فالخبز لا غنى لنا عنه في حياتنا اليومية فنحن نتناوله تقريبًا في الثلاث وجبات التي نقوم بتناولهم على مدار اليوم، ومن المعروف أيضًا أن الخبز هو طعام أساسي في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط وليس مجرد وسيلة لتناول الطعام به ويقومون بتحضيره بوصفات مختلفة.

طريقة عمل خبز الطاسة بدون خميرة

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

ماء فاتر.

خطوات التحضير:-

قومي بنخل الدقيق جيدًا حتى يتم تصفيته من أي شوائب ثم أضيفي إليه كل من السمنة البلدي والملح وقلبيهم جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح عجين مفتت قليلًا.

بالتدريج قومي بصب الماء على العجينة واعجني الخليط بيديك بعد كل دقيقة حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة وغير ملتصقة بجدران الوعاء.

غطي العجينة بورق نايلون أو منشفة قطنية نظيفة واتركي العجينة لمدة سبع دقائق حتى تختمر وترتاح قليلًا.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة إلى كرات حجمها متساوية ومتوسطة الحجم ثم قومي برّش كمية من الدقيق على طاولة العجن حتى لا تلتصق بها العجينة عند فردها.

بيديك أو باستخدام النشابة قومي بفرد العجينة حتى تصبح دائرية وسمكها متوسط الحجم وكرري هذه الطريقة مع كل كرات العجينة.

قومي بوضع طاسة القلي على النار وبها كمية من الزيت وبعد أن يسخن الزيت قومي بوضع الخبز بداخلها وقلبي الخبز من جميع الجوانب حتى ينضج ويصبح لونه أقرب إلى الذهبي اللامع.

طريقة عمل خبز عربي صغير

المكونات:-

دقيق أبيض.

لبن بودرة.

سكر.

رشة ملح.

خميرة فورية.

زيت نباتي.

ماء.

خطوات التحضير:-