لأول مرة طريقة عمل الروج الكاشمير في البيت بمكونات طبيعية يودوم طول اليوم ومرطب وململع للشفايف

طريقة عمل الروج الكاشمير في البيت، اللون الكشمير يشبه اللون الوردي، فيحبه ويفضله الكثير من النساء، فأصبح هذا اللون من أكثر الألوان انتشارًا في عالم مستحضرات التجميل عامة في الآونة الأخيرة ، لأن اللون الكشمير يناسب جميع ألوان البشرة المختلفة، كما يوجد نوعين من الروج الكشمير، النوع الأول هو الروج الكشمير العادي الطبيعي الذي يتميز بلونه الثابت والجذاب، والثاني هو المات.

طريقة عمل الروج الكاشمير في البيت

قد تبحث الكثير من الفتايات عن طريقة عمل الروج الكاشمير في البيت

مكونات عمل الروج الكشمير

زيت جوز الهند.

ألوان شمع بالدرجة المطلوبة

طريقة عمل الروج الكشمير

نقوم بوضع زيت جوز الهند في إناء وتسخينه عن الطريق الميكرويف إذا وجد، وإن لم يتوفر يمكن تسخينه عن طريق حمام الماء.

ونقوم بإحضار ألوان الشمع ونختار منها درجة الكشمير الذي نريدها، ويتم بشره ووضعه في زيت الزيتون حتى يذوب تمامًا.

ثم نقوم بوضع الروج في علبة صغيرة ومناسبة.

يتم استخدام الروج عن طريق فرشاة المكياج المخصصة لذلك.

وبذلك فقد قمنا بالحصول على روج كشمير بالإضافة إلى مرطب للشفاه.

طريقة عمل الروج الكاشمير بكريم الأساس

مكونات عمل الروج كشمير

فازلين.

كريم أساس.

روج أحمر غامق.

طريقة عمل الروج الكشمير بكريم الاساس

نقوم بوضع ملعقة من الفازلين في إناء من الاستلنس.

ثم إضافة كريم الأساس والقليل من الروج الأحمر.

نقوم بوضع الإناء على النار ونقلبه جيدًا حتى يتمازج المكونات مع بعضها.

حتى نحصل علي درجة من الروج أغمق يمكننا إضافة القليل من الروج الأحمر.

لعمل درجة أفتح من الروج يمكن وضع كمية مناسبة من كريم الأساس.

طريقة عمل الروج الكاشمير بالفازلين

سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الروج الكاشمير

مكونات عمل الروج الكاشمير في المنزل

٣ ملاعق من الفازلين.

ظلال عيون.

طريقة عمل الروج الكشمير

باستخدام ملعقة يمكن الحصول على اللون الكشمير من ألوان ظلال العيون خاصتك.