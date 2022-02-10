ملكة جمال بالقهوة والنشا ستبدين في 20 حتى لو عمرك 60 وشد وتبييض البشرة والتخلص من الترهلات نهائيا

ملكة جمال بالقهوة والنشا ستبدين في 20 حتى لو عمرك 60 نقدم لكم اليوم طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للتفتيح والقضاء على المناطق الداكنة في جسمك والاسمرار في وجهك، تؤثر البقع الداكنة في البشرة بشكل كبير وخاصة بالنسبة للبشرة البيضاء، وتتميز القهوة بأنها تحتوي في مكوناتها وتركيبتها على خصائص تساعد في ترميم البشرة بشكل كامل وتعالج جميع مشاكلها المختلفة من بهتان وضعف وبقع داكنة وبثور سوداء، كما أن المزيج الخاص بموضوع مقالنا اليوم يمكنه تفتيح الجسم أيضًا وليس البشرة فقط.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا للتفتيح

مكونات الطريقة:-

ملعقة واحدة من القهوة ومثلها من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

خطوات التحضير:-

قومي بتجهيز وعاء مناسب لخلط القهوة ونشا الذرة به وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي الحليب والجلسرين إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها جيدًا.

نظفي بشرتك جيدًا بالماء النقي والغسول أو صابون الوجه حتى تتخلصي من أي شوائب أو مكياج عليها ثم بواسطة فرشاة مكياج نظيفة أو بيديك قومي بفرد الخليط على بشرتك جيدًا وغطيها بشكل كامل.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على وجهك حتى يجف ويصبح قابل للفرك وبعد مرور النصف ساعة قومي بفركه من على بشرتك حتى تزيليه تمامًا من على بشرتك.

اغسلي بشرتك بعد إزالة الخليط من عليها بالماء والصابون المناسب لبشرتك وجففيها ثم رطبيها جيدًا حتى تصبح ناعمة وغير جافة.

كرري هذه الطريقة مرة أو مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أفضل.

أهم فوائد القهوة للجسم والبشرة

للقهوة فوائد عديدة سواء للجسم بشكل كامل أو البشرة فقط حيث تتمثل فوائدها فيما يلي:-