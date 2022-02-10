خطوات عمل السويسرول في المنزل بكل سهولة بأقل تكاليف

السويسرول نوع من الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها من الحلويات اللذيذة الطعم التي يحبها الأطفال أكثر وهي بسيطة جدا في عملها ولا تستهلك الكثير من الوقت، لذلك تسعى السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، ولأننا يهمنا عرض ما هو مفيد لكم الآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على السويسرول معكم من خلال طرح المكونات والخطوات بشكل بسيط وواضح.

خطوات تحضير السويسرول

من خلال المكونات التي نعرضها لكم في النقاط التالية سوف نحصل على السويسرول اللذيذ، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

ربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من الكاكاو.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

5 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل السويسرول اللذيذ من أبسط المكونات وبكل سهولة، وخطواتها كالتالي:

يسخن الفرن جيدا قبل الوصفة على درجة حرارة 180 درجة.

نضع الشبكة فر الفرن على الرف الأوسط.

نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه كلا من الدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر والكاكاو.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضيف صفار البيض ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة.

ومن ثم يتم إضافة السكر والفانيليا ويتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك ينم خلط الدقيق مع باقي المكونات، ثم يتم الخفق جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم بعد ذلك إحضار صينية ونضع بها ورق الألومنيوم ونضع الخليط داخلها.

نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.

نقلب الصينية على ورق زبدة مرشوش بالسكر بعد نزع الورق القديم.

نلف السويسرول على ورق الزبدة على شكل رول بعد أن يبرد.

تحضير صوص الشوكولاتة

يتم إحضار وعاء ونضعه على شعلة متوسطة ثم نضع بها كريمة والشيكولاتة حتى تذوب.

نضع الخليط في خلاط كهربائي حتى يصبح قوام كثيف ومتماسك.

نصائح يجب إتباعها عند عمل السويسرول

حتى نضمن نجاح عجينة السويسرول يرجي أتباع الآتي: