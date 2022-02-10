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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الفانيليا بالحليب في المقلاة بقوام كريمي من طبقتين وبطعم رائع، نقدم لكم اليوم أحد أبسط الطرق المعروفة لتحضير كيك الفانيليا وهي وصفة سهلة جداً بالنسبة للمبتدئات، حيث لا تحتاج وصفتنا اليوم إلى مواد معقدة ويمكننا تجهيزها بسهولة في المقلاة بدلاً من استخدام الفرن، كما تتميز بقوام كريمي لذيذ لعشاق الفانيليا يحتوي على طبقتين مع تغذية الوصفة بحمام الحليب الذي يزيد من هشاشة القوام ولذة الطعم.

تحضير كيكة الفانيليا بالحليب في المقلاة

مقادير وصفة الكيك التي سنقوم بإعدادها اليوم هي:

كوب دقيق بمقدار 150 جرام + نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام. نصف كوب حليب + 4 ملاعق كبيرة زيت. 2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر + نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. 3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة بمقدار 40 جرام رشة ملح + ملعقة كبيرة فانيليا

أما مقادير حمام الحليب فهي عبارة عن نصف كوب حليب بمقدار 120 مل مع 3 ملاعق كبيرة حليب مجفف، بالاضافة إلى نصف ملعقة صغيرة فانيليا وملعقة كبيرة ونصف من السكر. وبالنسبة للكريمة التي سوف نستخدمها في تغطية الكيك فيمكننا صنعها بسهولة وتتكون من نصف كوب كريم شانتيه، بالاضافة إلى نصف ملعقة صغيرة فانيليا وماء بارد حسب الحاجة، كما سوف نحتاج إلى فراولة لتزيين الكيك.

أسهل كيك فانيليا من طبقتين

في وعاء مناسب نضف الزيت والزبدة مع إضافة السكر ونخلط جيداً بإستخدام المضرب اليدوي، وبعد ذلك نضف البيض ونخلط مرة أخرى مع إضافة الفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون نوعاً ما، ثم نضف الدقيق مع إضافة البيكنج بودر والبيكنج صودا مع رشة ملح ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات الجافة مع الخليط، بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونخلط مجدداً حتى يتجانس قوام خليط الكيك، بعد ذلك نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق مقاس 24 سم وندهنها زيت ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه ونتخلص من فقاعات الهواء، ثم نرفع المقلاة على نار هادئة مع تغطية المقلاة بالغطاء والتخلص من منافذ الهواء ونترك الكيك لمدة 20 دقيقة، مع اختبار التسوية بعود خشبي ثم نتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

لتسقية الكيك نضف الحليب المجفف والسكر إلى الحليب السائل مع إضافة الفانيليا ثم نخلط جيداً، حتى تتجانس المكونات مع بعضها وبعد أن يبرد الكيك تماماً نثقبه بإستخدام عود خشبي ثم نسقيه بهذا المزيج، وبعد ذلك ندخل الكيك للثلاجة حتى نحضر طبقة الكريمة، في وعاء نضف الكريم شانتيه مع إضافة القليل من الماء المثلج ونخفق بالمضرب الكهربائي، وعند الحاجة إلى ماء يمكنك إضافتها مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك، ثم نوزع الكريم شانتيه على سطح الكيك بشكل متساوي ثم يتم التزيين بالقليل من الكريمة على شكل وردة، ثم نضع نصف قطعة فراولة على كل وردة وبعد ذلك ندخلها للثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك، ثم نقطعه ويصبح جاهز للتقديم بألذ طعم.