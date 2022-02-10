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عمر شويل - جدة أسهل وأنجح طريقة عمل الخبز الفينو في بيتك.. أشهر فينو الساندويتشات بأطيب مذاق منزلي - ثقفني
أسهل وأنجح طريقة عمل الخبز الفينو في بيتك، العيش الفينو من أكثر المخبوزات التي يكثر الإقبال عليها في المدارس، فتقوم ربات المنزل بتحضير السندوتشات لأبنائها، إلا أنه يمكن تحضيره في المنزل أحلى من المخابز بمكونات بسيطة وسهلة، نقدمها لكِ سيدتي خطوة بخطوة أسهل طريقة لعمل العيش الفينو في المنزل.
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مكونات عمل العيش الفينو
- 4 كأس من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 ملعقة كبيرة حليب بودر.
- 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 1 حبة بيض.
- سمسم وحبة بركة حسب الرغبة
- ماء دافئ للعجن.
- رشة ملح.
طريقة تحضير العيش الفينو في المنزل
- احضري كوب وضعي به السكر والخميرة وربع كوب من الماء الدافئ وقلبي جيدًا واتركيه لمدة 8 دقائق حتى يتضاعف حجمها.
- احضري بولة عميقة وضعي به كلًا من الدقيق والسكر، وامزجي المكونات مع بعضها ثم ضعي رشة من الملح وضيفي إلى الخليط الخميرة الفورية والزيت وقلبي مرة أخرى واعجني.
- كما أنه لا بد أن تضيفي باقي كمية الدقيق إلى العجينة واستمري في العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- اتركي العجينة لترتاح وتختمر ويتضاعف حجمها.
- قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة إلى كرات.
- قومي بفرد كل كرة على شكل دائري شفاف، ثم قومي بلفه مثل الرول وقفليه من الجناب.
- احضري صينية وادهنيها بالزيت وقومي برصه داخل الصينية واتركي مسافة بين كل رغيف.
- احضري كوب وضعي به البيض واللبن البودر والقهوة واخفقي جيدًا ثم ادهني وجه الخبز وضعي السمسم أو حبة البركة كما تفضلين.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 وادخلي الصينية الفرن حتى يصبح لونه ذهبي ومجوف.
- وفيما بعد اخرجيه واتركيه حتى يبرد ويمكنك الاحتفاظ به داخل الفريزر لمدة 14 يوم.
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