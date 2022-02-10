نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات مجربة لتبيض الجسم والأماكن الداخلية الحساسة وإزالة السواد تماما في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات مجربة لتبيض الجسم والأماكن الداخلية الحساسة، تعانى الكثير من السيدات من مشاكل الأماكن الداكنة وخاصة في منطقة الإبط والبيكيني والتي تعد من أكثر الأماكن التي تشعر السيدات بالحرج من لونها الداكن وتبحث كثيرا على طرق لتفتيح تلك الأماكن والتي تظهر نتيجة لاستخدام مزيل العرق أو طرق إزالة الشعر الغير صحيحة وليس بسبب مشاكل بالجسم نفسه.

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وصفات طبيعية لتفتيح منطقة البكيني

أولا: استخدام الطماطم

تحتوي الطماطم على أحد أهم المواد التي تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

يستخدم بفرك المنطقة المرادة بنصف حبة طماطم لخمس دقائق.

يترك عصير الطماطم على المنطقة الداكنة لبضعة دقائق ويغسل بعد ذلك بالماء البارد.

ثانيا: جيل الصبار

يستخدم الجيل الموجود بداخل ورقة الصبار ويوضع على منطقة المنطقة الداكنة مدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد.

يساعد الألوفيرا على تفتيح وتبييض البشرة وإصلاح البشرة المتضررة.

ثالثا: الخيار

يوضع اثنين ملعقة من عصير الخيار إلى نصف ملعقة عصير ليمون ونصف كركم ويترك على المنطقة الداكنة عشر دقائق ويغسل بماء بارد.

يوضع عصير الخيار على المنطقة الداكنة بضع دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

يحتوى الخيار على فيتامين A الذى يساعد على تفتيح البشرة.

رابعا: عصير الليمون

يضاف عصير الليمون إلى العسل البيض والزبادي وتدهن المنطقة الداكنة ويترك عشر دقائق ثم يشطف بالماء الساخن.

تفرك المنطقة الداكنة بنصف ليمونة وتترك بضع دقائق ثم تشطف .

يساعد الليمون في التخلص من الجلد الميت لاحتوائه على فيتامين سي الذي يبيض البشرة .

تفتيح منطقة الإبطين

يمكن استخدام كلا من الوصفات السابقة لتبيض منطقة الإبط بالإضافة إلى: