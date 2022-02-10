طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية في البيت.. أطعم حلوى شرقية بوصفة غاية في السهولة والنتيجة مضمونة

طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية في البيت، تعتبر أصابع البسبوسة المحشية من أحلى وألذ أنواع البسبوسة، فقد تعتقد كثير من ربات المنزل أن مكوناتها وتحضيرها يحتاج لوقت طويل ويصعب تحضيرها، إلا أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة لديكِ، ولا تحتاج إلى وقت، فهي من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنكِ تحضيرها في المناسبات أو للضيوف.

تحذير هام من تناول الموز مع هذه الأكلات بالذات لتجنب الآثار الجانبية التي قد تشكل خطر حقيقي على الجسم

مكونات أصابع البسبوسة المحشية

المقادير

¼ كوب دقيق متعدد الاستخدام.

¼ كوب سميد بسبوسة.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة صغير سكر ناعم.

½ ملعقة صغيرة خميرة جافة.

½ ملعقة صغيرة يانسون.

رشة من الملح.

مكونات القطر

1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

½ ملعقة صغيرة ليمون.

عود من القرفة والقرنفل.

طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية