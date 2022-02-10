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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية في البيت.. أطعم حلوى شرقية بوصفة غاية في السهولة والنتيجة مضمونة - ثقفني
طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية في البيت، تعتبر أصابع البسبوسة المحشية من أحلى وألذ أنواع البسبوسة، فقد تعتقد كثير من ربات المنزل أن مكوناتها وتحضيرها يحتاج لوقت طويل ويصعب تحضيرها، إلا أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة لديكِ، ولا تحتاج إلى وقت، فهي من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنكِ تحضيرها في المناسبات أو للضيوف.
تحذير هام من تناول الموز مع هذه الأكلات بالذات لتجنب الآثار الجانبية التي قد تشكل خطر حقيقي على الجسم
مكونات أصابع البسبوسة المحشية
المقادير
- ¼ كوب دقيق متعدد الاستخدام.
- ¼ كوب سميد بسبوسة.
- 2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2 ملعقة صغير سكر ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة خميرة جافة.
- ½ ملعقة صغيرة يانسون.
- رشة من الملح.
مكونات القطر
- 1 كوب من السكر.
- 1 كوب من الماء.
- ½ ملعقة صغيرة ليمون.
- عود من القرفة والقرنفل.
طريقة عمل أصابع البسبوسة المحشية
- قومي أولًا بتحضير القطر ويكون ثقيل ضعي الماء والسكر وباقي المكونات في إناء وارفعيه على النار حتى يبدأ يثقل اتركيه على جنب حتى يبرد.
- قومي بتحضير البسبوسة بعد ذلك احضري بولة وضعي به كلًا من الدقيق والسميد والخميرة والملح واليانسون واخلطي جميع المكونات الجافة مع بعضها.
- ضيفي السمنة والزيت إلى البولة واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدًا.
- ضيفي القليل من الماء الفاتر مع الاستمرار في التقليب إلى أن تحصلين على قوام طري ومتماسك.
- اتركي العجينة لترتاح لمدة 15 دقيقة.
- قومي بعدها بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.
- قومي بتشكيل الكرات إلى أصابع أو لفها على شكل رول.
- قومي بتغطية أصابع البسبوسة بالورق الفويل ثم تترك لمدة 45 دقيقة.
- احضري مقلاة بها زيت وفير وارفعيها على النار حتى يسخن ثم نقوم بإزالة الورق الفويل ووضع أصابع البسبوسة في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.
- اخرجيها وضعيها في القطر وثم قومي بتصفيتها من القطر وقدميها وبالهنا والشفا.
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