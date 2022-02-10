كريم البطاطس والنشا أقوى وصفة لتبييض الوجه والجسم من التصبغات لبشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج

كريم البطاطس والنشا، يعتبر من أشهر الوصفات لكي تساعد أي فتاة أن تحصل على بشرة خالية من التجاعيد وجميلة وفاتحة، وقد انتشر استخدام هذه الفترة في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة وهي وصفة غير مكلفة أبدا، حيث يتم صنعها في المنزل بكل سهولة باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل.

كريم البطاطس والنشا

حيث أن البطاطس تمتلك الكثير من الخصائص الممتازة التي تعمل على القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت صغير جدا، بسبب وجود النشا فيها والنشا عنصر مهم جدا في حماية البشرة والحفاظ عليها كما يعمل على القضاء على النمش والبقع والكلف.

وصفة البطاطس والشوفان مع نشا

سوف نستخدم في هذه الوصفة نصف حبة بطاطس وضع ملعقة من الشوفان وملعقة من النشا:

أولا نحضر إناء به ماء ونقوم ببشر البطاطس ونضعها فيه.

بعد ذلك نقوم بتثبيت البطاطس ونصفي العصير منها.

ثم نضيف إلى هذا العصير الشوفان ثم نمزجهم بصورة جيدة.

وبعد ذلك نضيف النشا ونقوم بالتقليب إلى أن يمتزج الخليط.

ثم نضع هذا الخليط على البشرة والجسم والوجه والرقبة وتحت العينين أبيض لمدة ربع ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بشطف جيداً وندهن البشرة بمرطب جيد.

وإذا كانت البشرة حساسة يجب أن نضع كمية من ماء الورد على الجسم.

أهمية خلطة البطاطس مع نشا

عمل البطاطس على التقليل من علامات الشيخوخة بسبب وجود الفيتامينات التي تعمل على نضارة وترطيب البشرة.

كما تحافظ على ترطيب كل أنواع البشرة وبصورة خاصة البشرة الجافة كما تساعد المصابين بالصدفية على تنعيم البشرة.

تساعد هذه الوصفة كيفية التخلص من الهالات السوداء التي توجد حول منطقة العين.

يساعد أيضاً هذه الوصفة في تفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء.

وتعمل النشا على شد البشرة والقضاء على البقع الناتجة عن آثار الشمس.

القضاء على البقع الناتجة من وجود حبوب شباب على الوجه.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على كريم البطاطس والنشا وكيفيه تحضيره والمكونات التي يتكون منها هذا الكريم، وتعرفنا أيضاً على فوائد البطاطس والنشا للبشرة والجسم وكل شيء له علاقة بهذه الوصفة.