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عمر شويل - جدة أفضل أطعمة لتسمين الخدود ونفخ الوجه وأهم النصائح لوجه ممتليء في أسبوع، كثير من السيدات يرغبون في معرفة فيتامينات لتسمين الخدود، وذلك بسبب جمالها وأنها تدل على صحة الجسم فكيف يمكن تسمين الوجه، وهل توجد فيتامينات لتسمين الوجه فقط؟ إن عملية تسمين الخدود فقط دون أجزاء من الجسم هي عملية صعبة، ولكن هناك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية وتمارين الوجه التي تساعد كثيراً في عملية تسمين الخدود، كما يتغير وجه الإنسان في الشمس بسبب عوامل الشيخوخة وفقدان الدهون وتصبح عضلات الوجه أكثر حساسية، وكثيرا من الناس يسعون للحصول على كسب الوزن للحفاظ على جمال وجههم ممتلئ ولكن هل يمكن للناس أن يحصلوا على وجه أحمر ووجه صحي بمجرد استخدام الفيتامينات في صنع الوجه، لمعرفة ذلك تابعوا معنا.

الأطعمة المفضلة لتسمين الخدود والحصول على وجه ممتليء



فيما يأتي سوف نستوضح سوياً أفضل أطعمة لتسمين الخدود ونفخ الوجه والمليئة بالفيتامينات ومنها الأتي:

العسل

من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تغذية الوجه، حيث يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الوجه حيويًا وصحيًا،

ولذلك ينصح بتناول ملعقة من العسل يومياً في الصباح الباكر.

الحليب

لا يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية فحسب، بل يوفر أيضًا للوجه رطوبة كافية لتوفير بشرة نضرة وطاقة تساعد على تسمين الخدود.

شرب الحليب يوميًا يمد الوجه بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والمعادن الضرورية لصحة جيدة وامتلاء الوجه.

الخضروات

حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة لتسمين الوجه والحفاظ على بشرة صحية، كما يمكن تناول إحدى الخضر يوميًا للحصول على أفضل النتائج،

ومنها: سبانخ؛ كرنب؛ خضروات، أفوكادو.

نصائح لتسمين الخدود

بعد معرفة أن هناك فيتامينات فقط لتسمين الوجه والخدود،

إليك بعض النصائح المهمة للحفاظ على بشرة صحية دون التأثر بالعوامل المؤكسدة المختلفة: