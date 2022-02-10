بطريقة أشهر المطاعم أعملي السجق على أصوله بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تدوقيه في حياتك

السجق هو نوع من المأكولات المصنعة من اللحم، ويتم تحضيرة بأشكال متعددة ومختلفة له، ويدل في الكثير من الأكلات، وهو بالفعل من الاكلات يحبها الجميع من الناي، والتي لا يختلف عليها، وذلك لأن لكل ربة منزل الحرية في اختيار الطريقة المفضلة لدى أسرتها، ومن أكثر الطرق التي تميز بها السحق هو تقديمه بالطريقة الشرقية المميزة، وهي ما سوف نتعرف عليها من خلال المقال.

السجق من المواد الغذائية التي يمكن أن تتفنن كل ربة أسرة في إعدادها باكثر من طريقة، وشكل مميز وفي كل وصفة تخرج بطعم مختلف ورائع قد يحبها الجميع، والسجق هو عبارة عن لحم مفروم متبل بشكل وطعم يبدو مختلف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية إعداد السجق بطعم رائع ولذيذ ويحبه الكثير من الناس.

طريقة عمل السجق الشرقي بالطريقة المميزة الرائع

تبدو هذه الطريقة ليست الطريقة الوحيدة لعمل السجق، ولكنها من اشهى الطرق التي تحضر ببعض التوابل والخضروات والمميزة سواء في طعمها أو حتى في شكلها وخطوات تحضير السجق الشرقي كالآتي:

المكونات

كيلو واحد من السجق الشرقي.

حبة واحدة من الطماطم المقطعة الى قطع صغيرة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من الفلفل الأسود.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

أربع قرون من الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير