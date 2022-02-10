نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة أشهر المطاعم أعملي السجق على أصوله بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تدوقيه في حياتك في المقال التالي
السجق هو نوع من المأكولات المصنعة من اللحم، ويتم تحضيرة بأشكال متعددة ومختلفة له، ويدل في الكثير من الأكلات، وهو بالفعل من الاكلات يحبها الجميع من الناي، والتي لا يختلف عليها، وذلك لأن لكل ربة منزل الحرية في اختيار الطريقة المفضلة لدى أسرتها، ومن أكثر الطرق التي تميز بها السحق هو تقديمه بالطريقة الشرقية المميزة، وهي ما سوف نتعرف عليها من خلال المقال.
السجق من المواد الغذائية التي يمكن أن تتفنن كل ربة أسرة في إعدادها باكثر من طريقة، وشكل مميز وفي كل وصفة تخرج بطعم مختلف ورائع قد يحبها الجميع، والسجق هو عبارة عن لحم مفروم متبل بشكل وطعم يبدو مختلف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية إعداد السجق بطعم رائع ولذيذ ويحبه الكثير من الناس.
طريقة عمل السجق الشرقي بالطريقة المميزة الرائع
تبدو هذه الطريقة ليست الطريقة الوحيدة لعمل السجق، ولكنها من اشهى الطرق التي تحضر ببعض التوابل والخضروات والمميزة سواء في طعمها أو حتى في شكلها وخطوات تحضير السجق الشرقي كالآتي:
المكونات
- كيلو واحد من السجق الشرقي.
- حبة واحدة من الطماطم المقطعة الى قطع صغيرة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- أربع قرون من الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- احضري طاسة، واضيفي بها كمية من الزيت.
- سخني الطاسة جيدًا على النار.
- أضيفي إليها بعد ذلك السجق الذي تم تحضيره وهو اصابع كاملة.
- حمري السجق قليلًا.
- بعد ذلك اخرجي السجق من النار، واتركية يبرد، ثم قطعية سواء شرائح طويلة أو يتم تقطيع إلى حلقات صغيرة.
- احضري طاسة، وضعي بها ملعقة واحدة من الزيت النباتي.
- أتركي الطاسة حتى تسخن وبها الزيت.
- أضيفي إلى الزيت البصل المقطع مع إضافة الثوم المفروم أيضًا.
- قلبي حتى يذبل تمامًا، ويتحول إلى اللون الذهبي المميز.
- ثم اضيفي إليه الطماطم والفلفل الحار المقطع شرائح.
- اتركيها حتى يذبل كل المكونات.
- اضيفي اليهم الان السجق وكل البهارات التي التي تم تجهيزها من ملح وفلفل اسود، ويمكن اضافة بهارات أخرى حسب الرغبة.
- يقلب المكونات مع بعض جيدًا استمري في التقليب على النار ثم اتركيها لمدة خمس دقائق حتى تبدأ رائحتها تنبعث بشكل رائع.
- يمكنك تقديم السجق الشرقي الان في الأطباق، ويتم تناوله ساخن مع الارز او المكرونة أو حتى ساندوتشات مميزة ولذيذة حسب الاختيار أو حسب الوجبة المطلوب سواء غداء او إفطار أو عشاء.
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