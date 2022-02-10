لو عمرك فوق 30.. كريم القهوة للوجه سيعد النضارة ويخفي الخطوط والتجاعيد لبشرة أصغر 10 سنوات

كريم القهوة للوجه، من منا لا يحلم ببشرة ناعمة خالية من أي مشاكل هناك العديد من السيدات يبحثن على الإنترنت عن وصفات تعمل على حل مشاكل بشرتك دون اللجوء إلى استخدام الكريمات المليئة بالكيماويات والمواد التي تسبب الضرر للبشرة على المدى البعيد، فوجدنا أن في خلال الأيام الماضية تفاوت في البحث على مؤشرات جوجل كروم أن هناك عدد كبير يبحث عن طريقه كريم القهوة فإليكم الطريقة.

كريم القهوة للوجه

يعتبر ماسك القهوة يعمل كمقشر ويخلص الوجه من أي آثار البثور وحب الشباب كما أنه يعتبر كولاجين طبيعي لشد البشرة يعمل على توريد الوجه وتفتيحه حتى أربع درجات افتح كما أنه يعمل كماسك للبشرة ويتركها ناعمة كبشرة الأطفال.

المكونات المطلوبة لعمل ماسك القهوة

3 معالق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

وملعقة واحدة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

أولا يتم وضع القهوة في إناء عميق وعليها ماء الورد.

بعد ذلك يتم التقليب حتى تمام الحصول على تجانس بين القهوة وماء الورد.

ثم قم بإضافة الجلسرين وعليها جل الصبار ونستمر في التقليب حتي تتداخل وتمتزج جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الصبار الحلو ونستمر في التقليب مرة ثانية.

ثم نقوم بترك الخليط في الثلاجة لمدة 45 دقيقة ثم بعد ذلك قومي باستعماله.

فوائد القهوة للبشرة

يعمل على ترطيب البشرة لتظل ناعمة ورطبة مثل بشرة الأطفال.

يعمل كريم القهوة كمقشر طبيعي للوجه ليخلصه من الجلد الميت.

يساعد في علاج الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

إذا داومت على استعماله يقي من حب الشباب والبثور التي تسبب التلف للبشرة.

يعمل على إزالة الجلد الميت ويقي من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

يساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن كريم القهوة للوجه كما ذكرنا بعض فوائد هذا الكريم السحري وطريقة تحضيره ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية التي تبحثون عنها وإلى اللقاء في مقال جديد ووصفة جديدة ونتمنى أن تنال إعجابكم.