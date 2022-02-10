نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مضاد الهالات.. طريقة عمل كريم القهوة الساحر لبشرة أفتح تقاوم الشيخوخة بلا بقع ولا مسامات واسعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم القهوة الطبيعي، من أهم الخلطات التجميلية التي تستخدمها النساء، رغبةً في تفتيح بشرتهن، والتخلص من البقع الداكنة، كل هذا دون تحمل تكلفة مالية كبيرة، لأن المكونات متوفرة بأسعار بسيطة للغاية، وأهمها القهوة التي تتواجد في كل منزل، ومعروف عن هذا المكون فاعليته في معالجة مشاكل البشرة بطريقة فعالة، أما بقية المكونات، وطريقة صنع الكريم فهذا ما سنعرضه عليكم بعد قليل.

طريقة عمل كريم القهوة

وصفة كريم القهوة للوجه التي سنذكر لك خطواتها الآن لا يقتصر دورها على تفتيح البشرة فقط، ولا حتى التخلص من بقع البشرة، بل يؤكد خبراء التجميل أن تلك الوصفة تهتم أيضًا بإخفاء التجاعيد الخفيفة، والخطوط البيضاء المنتشرة حول العينين، والفم، والتفاصيل كالآتي:

كريم القهوة لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقة قهوة صغيرة.

ملعقتين ماء ورد.

قطرات جلسرين.

ملعقة جوز حلو صغيرة.

ملعقتين جيل صبار.

طريقة التحضير:

أولا اخلطي ماء الورد مع القهوة في طبق نظيف مع التحريك ليمتزجا معًا.

بعد ذلك ضيفي الجلسرين، وزيت اللوز، مع الاستمرار في التقليب، للتأكد من مزجهم مع القهوة وماء الورد.

ثم كخطوة نهائية ضيفي جيل الصبار إلى المكونات السابقة، ثم استمري في التحريك لتمتزج كل مكونات الكريم معًا.

بعد ذلك جهزي علبة كريم فارغة ونظيفة، ثم ضعي بها الوصفة، واحتفظي بها في المبرد.

تستطيعين استخدام هذا الكريم على وجهك، ومنطقة الرقبة، واليدين، ولا تنسٍ التدليك الدائري، على الأقل لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك استخدمي تلك الوصفة يوميًا، واتركيها نصف ساعة على بشرتك ثم نظفيها، وجففيها بلطف.

فوائد كريم القهوة على البشرة

بالنسبة لهذا الكريم فله كثير من الفوائد، والتي بشرتك بحاجتها بالفعل، ومثل تلك الوصفات سوف تغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل، وكذلك لن تكوني بحاجة لمستحضرات التجميل المصنعة من مواد تجميلية، وتكمن تلك الفوائد في الآتي:

يعمل على تقشير البشرة بشكل طبيعي دون أضرار.

يمنحك بشرة رطبة، محمية من التعرض للجفاف.

يفتح البشرة، خاصةً المناطق الحساسة الداكنة.

تعالج الهالات السوداء أسفل العين.

تحمي البشرة من ظهور البثور، وكذلك الرؤوس السوداء.

يخلصك من آثار حروق الشمس على بشرتك.

يكافح ظهور علامات تقدم السن، مثل: التجاعيد.

يمكنك تطبيق طريقة عمل كريم القهوة بالخطوات التي ذكرناها لكِ، والمكونات كما لاحظتي طبيعية، وسعرها بسيط، وكلما نفذ الكريم تستطيعين صنع المزيد منه، ونتيجته سوف تجدينها فورية.