نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل نهائي ومضمون.. تنظيف الأسنان من الجير بوصفة منزلية سهلة دون اللجوء لطبيب الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل اللجوء للطبيب المختص عند رغبتك في تنظيف الأسنان من الجير بأدوات مخصصة، حيث أنه من المشكلات التي تواجه الكثير من الناس وعدم حلها بالإضافة إلى ذلك يؤدي إلى التهابات اللثة والأسنان، فهو يتكون من طبقة رقيقة من البكتيريا وبقايا الطعام التي لا يتم تنظيفها بشكل جيد، ويتم تنظيف الجير بعدة طرق حسب الحالة وحسب ما يرى الطبيب.

طرق تنظيف الأسنان من الجير

كما ذكرنا سابقًا فإن عملية تنظيف الأسنان وإزالة الجير تتم بأدوات معينة وبالطريقة التي يراها الطبيب مناسبة ومن هذه الطرق:

تقليح الأسنان

ويقوم الطبيب فيها بإزالة الطبقة الجيرية عن طريق كشطها وتنظيف المنطقة المحيطة باللثة وذلك بواسطة أدوات مخصصة لهذه العملية.

كشط الجذور

يزيل الطبيب في هذه الحالة المركبات المسببة لتآكل الأسنان التي كونتها البكتيريا وذلك لمنع التسوس علاوة على ذلك يتم أيضًا في هذه الطريقة تنعيم الأسنان بعد إزالة طبقة الجير منها.

صقل الأسنان

عند صقل الأسنان يقوم الطبيب بتلميع الأسنان من البقع الموجودة عليها، من ناحية أخرى يقوم أيضًا بإزالة الطبقات الجيرية التي تكونت على مينا الأسنان، بينما هذه العملية تضفي على الأسنان مظهر لامع وبراق.

كيفية منع تكون الجير على الأسنان

تتعدد الطرق المنزلية البسيطة التي تساهم في منع تراكم الجير على الأسنان:

بيكربونات الصوديوم لتنظيف الأسنان

يمكنك استخدام القليل من بيكربونات الصوديوم على فرشاة الأسنان لفرك وتنظيف الأسنان، حيث تتمتع بخصائص تعادل حموضة الفم ومضادة للميكروبات، بينما يعد معجون الأسنان الذي يحتوي على بيكربونات الصوديوم من الأنواع الآمنة والفعالة في منع تكون الجير.

الفرشاة الكهربائية

طريقة حديثة ومجربة في تنظيف الأسنان بشكل أفضل وأدق حيث يمكن استبدال الفرشاة المعتادة بالفرشاة الكهربائية لتنظيف أفضل مما يمنع تراكم طبقات الجير.

تنظيف الأسنان بالخيط

من الوسائل التي تستخدم في تنظيف الأسنان بشكل يومي للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان. علاوة على ذلك التنظيف بالخيط يعطي نتيجة أفضل من التنظيف بالفرشاة. حيث يصل إلى المناطق التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها.

في الختام استخدام الوسائل المنزلية في تنظيف الأسنان. واستعمال غسول يومي للأسنان يساهم في منع تراكم الجير على الأسنان. وبذلك تقل الزيارات لطبيب الأسنان بغرض تنظيف الأسنان من الجير.