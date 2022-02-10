طريقة الفراخ المحشية بكل الأسرار والتكات السحرية لأكلة تشرفك في العزومات وتشتهري بها بين أسرتك

اختيارك تسوية الفراخ بطريقة الفراخ المحشية تضمن لك الحصول على أكل طعم وشهي، الأطفال يملون من تكرار الطعام المعتاد بل والكبار أيضًا، فيجب على ربة المنزل اختيار الأصناف المناسبة بعناية. يمتاز هذا الصنف بأنه يمكن تقديمه في منتصف المائدة في العزومات كما أنه سهل التحضير، ولن يختلف عليه أحد من أفراد أسرتك أو من ضيوفك عند تقديمه لهم بكل حب.

طريقة الفراخ المحشية

يمكنك عزيزتي تجميع كبد وقوانص الدجاج التي تقومين بتحضيرها بوصفات أخرى، ومن ثم تستخدميها في تحضير حشوة الفراخ، إليك المقادير كالتالي:

قوانص وكبد مقطعة مكعبات صغيرة.

أرز ذات نوعية جيدة.

توابل مثل (فلفل أسمر وكمون وقرفة وكزبرة وحبهان).

بصل مقطع صغير.

مسلي ويفضل بلدي.

فراخ صغيرة الحجم.

طريقة عمل الفراخ المسلوقة المحشية بالأرز

يتم تنظيف الفراخ جيدًا، وغمرها لمدة نص ساعة في محلول ماء مضاف إليه خل وملح وليمون.

بعد ذلك يتم تصفية الفراخ والتأكد من تجفيفها.

ثم يتم تجهيز خلطة الحشوة بوضع البصل والمسلي في حلة مناسبة مع التقليب حتى يصبح لون البصل شفاف.

بعد ذلك ننزل بالتوابل والملح والأرز، ثم وضع نص كوب ماء، ونتركه حتى يتشرب.

ثم يتم حشو الفراخ ونلفها في ورق الألومنيوم، ثم يتم وضعها في الماء المغلي المضاف إليه توابلك الخاصة. بعد ساعة إلا ربع تخرج الفراخ من الحلة، ثم تحميرها في الفرن، ويتم تقديمها مع السلطات.

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية

تم تجهيز ما لديك من خضروات. فهذه فرصة تعويد أطفالك على تناول الأكل الصحي المتكامل، وإليكى المكونات والطريقة كالتالي:

فراخ صغيرة الحجم.

خضروات مشكلة (بصل، جزر، بسلة).

سمنة بلدي.

توابل وملح.

الدجاج المحشي بالفرن

يتم إعداد الفراخ مثل الطريقة السابقة مع اختلاف طريقة تحضير الحشوة.

بعد ذلك يتم تحضير الحشوة بتحمير البصل ويوضع الجزر المبشور والليلة والأرز.

ثم إضافة كوب ماء مغلي، ثم نتركه يتشرب.

بعد ذلك يحشى به الفراخ، ثم يتم تسوية الفراخ بعد تكتيفها في الماء المغلي المضاف إليه بهارات الشوربة.

ثم بعد تسوية الفراخ يتم تحميره في سمن بلدي.

وفي الختام، تعتبر طريقة الفراخ المحشية من الوصفات السهلة والشهية، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة سوف توفر لك الوقت لسهولة تجهيزها وسرعة إنجازها. استمتعي مع أولادك بتنوع الأصناف الجميلة مما يزيد من إقبالهم على كل ما تقدمه من وجبات وأصناف جديدة. دعي أفراد أسرتك يسألون بشغف عن الأصناف الجديدة التي سوف تقدميها لهم بكل اهتمام.