نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة شابة.. كريم لبان الذكر للتجاعيد مهما كانت قديمة لأقوى كولاجين طبيعي ستذهلك النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام كريم لبان الذكر للتجاعيد ذات المميزات الرهيبة التي لا يمكن لأي امرأة الاستغناء عنها، وجد الباحثون أن المكون الأساسي لهذا الكريم يحتوى على الكولاجين بكمية كبيرة جدا، والذي لا يمكن للبشرة التنفس من غيره، حاولي دائمًا التعامل مع بشرتك على أنها تحتاج إلى عناية واهتمام مثل الأزهار والورود لتبقى متفتحة ونضرة، فجمال المرأة جزءًا لا يتجزأ من شخصيتها.

كريم لبان الذكر للتجاعيد

تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي تؤثر عليها وتجعلها عرضة للبهتان وظهور الخطوط التي تزعلك فور ملاحظتها، إليك وصفة البان الذكر لبشرة وردية ونضرة، مكونات الوصفة كالتالي:

فصوص لبان ذكر.

زيت اللوز الحلو.

زيت جوز الهند.

النشا.

طريقة الاعداد:

نقع اللبان في ماء ساخن لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم ترشيحه بعد أن يهدأ تمامًا.

ثم يتم استخدام هذا المحلول بقدر مناسب حتى الحصول على قوام كريمي مناسب.

بعد ذلك يتم فرد الكريم على الوجه، نتركها لمدة نصف ساعة.

ثم ننظف البشرة بالماء الفاتر.

بعد ذلك يتم تمرير قطعة ثلج على البشرة لغلق المسام.

ويتم تطبق هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

لبان الذكر للتجاعيد حول العين

يمكن استخدام كريم البان الذكر للمنطقة حول العين رقيقة جدا، فيجب التعامل معها برفق، وإليك وصفة البان الذكر لإزالة التجاعيد وترطيب البشرة حول العين كالتالي:

ربع ملعقة لبان ذكر مطحون.

زيت خشب الصندل.

وزيت جوز الهند.

زيت الشاي الأخضر.

مكعبات ثلج ماء ورد.

طريقة الاعداد:

أولا يتم مزج المكونات حتى الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تطبيقه على الجلد وحول العين برفق لمدة عشر دقائق.

ثم مسح الكريم بقطعة قطن رقيقة وبرفق.

بعد ذلك يتم شطف الوجه بماء دافئ.

ثم نمرر على المنطقة حول العين ماء ورد مثلج، التي من شأنها المحافظة على حيوية وشباب هذه المنطقة.

بعد ذلك تكرر الخطوات يوم بعد يوم لمدة أسبوعين.

وفي الختام، تعتبر وصفة كريم لبان الذكر للتجاعيد من الوصفات التي تستحق التجربة. استفيدي بالمكونات الطبيعية التي حباها الله للبان الذكر، واجعلي منها كنز لبشرتك، فتكلفة هذا الكريم بسيطة للغاية بالمقارنة بالكريمات الباهظة الأسعار التي تحتوي على الكولاجين. فجمالك عزيزتي يستحق كل ما هو جميل من الطبيعة كهدية لكي ولبشرتك.