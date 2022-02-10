11 نصيحة بسيطة هتساعدك تنسقي اللبس مع الاكسسوارات عشان تطلعي بلوك حلو

من اول الاكسسوارات, للقبعات, الشنط, السكارف, الاحزمة, الاحذية ، كلها تعتبر اضافات بتضيف للوك بتاعك وبتخلي شكله احلى ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة نصايح لتنسيق اللبس مع الاكسسوارات بطريقة صح للوك انيق.
نصايح لتنسيق اللبس مع الاكسسوارات:
1- اختاري الحزام المناسب لملابسك:
اختيار الحزام المناسب هيطلع اللوك بتاعك بشكل احلى ، على سبيل المثال ، لو انتي جسمك نحيف اختاري حزام رفيع يكون بلون واحد ، اما الحزام العريض هيكون شكله احلى على البنات الطويلة والرياضيات ، وتقدري تلبسي حزام بطبعات مختلفة.
الاحزمة الرفيعة اوي هتكون مناسبة مع توب او قطعة سفلية بلون واحد لانه مش هيبان لو لبستيه مع قطعة ملابس فيها الوان كتير او مشجرة ، الاحزمة العريضة بتكون مناسبة جدا مع السالوبيت والفساتين ، ولكن ممكن تستخدميها كمان مع السويتر او الجاكيت عشان تبرزي قوامك وتحددي منطقة الوسط ، وممكن تعتمدي على اختيار الحزام اللي سمكه متوسط لانه تقدري تنسقيه تقريبا مع كل حاجة.
2- اختاري الشوز حسب طول الجيبة:
قاعدة ذهبية امشي عليها كل ما كانت الجيبة اقصر هيناسبها كعب صغير اكتر ، الافضل تلبسي مع الجيبة القصيرة احذية البالية المسطحة, او شوز عادي من غير كعب, او حتى حذاء رياضي ، اما مع الجيبات الماكسي والميدي البسي معاها شوز بكعب عالي ، ولو انتي بتحبي تلبسي الكعب العالي مع الجيبة القصيرة بننصحك تلبسي معاه شراب للوك انيق اكتر.
3- استخدمي الاكسسوارات والسكارف لصرف الانتباه عن ديفوهات الجسم:
لو بتحبي تلبسي الجيبات الضيقة ولكن جسمك ممتليء ، ممكن تلبسي سكارف ملون او اكسسوار حجمه كبير عشان تشتتي الانتباه عن ديفوهات الجسم ، وممكن كمان تعتمدي على الكورسية والملابس الداخلية اللي بتلم الجسم وتبينه ارفع ، اتجنبي الجيبات الضيقة اللي فيها زخارف وتفاصيل على الوسط لو المنطقة دي عندك عريضة.
4- موازنة الاكسسوارات هي المفتاح:
اهم حاجة عشان اللوك يطلع مظبوط ، اختاري عدد اكسسوارت مناسب ، يعني لو لابسة سكارف اتجنبي تلبسي معاه اكسسوار زي عقد او سلسلة ، وعشان تتجنبي الغلطة دي حطي القاعدة البسيطة دي قدامك 1:1 سكارف + عقد او سكارف + حلق متدلي.
5- جربي استخدمي السكارف الملون بطرق مختلفة:
ماتقيديش نفسك بلبس السكارف حوالين رقبتك بس ، في طرق كتير تقدري تستخدمي بيها السكارف للوك احلى ، ممكن تستخدميه تجددي بيه شكل شنطة قديمة عندك وتلفيه حوالين الايد بتاعتها, ممكن تستخدميه كباندانا, او اكسسوار للقبعة, او حتى تلبسيه بدل الحزام.
6- ماتختاريش شنطة كبيرة لو عايزة تباني اطول:
– الجسم اللي حجمه صغير: اختاري شنطة صغيرة او متوسطة الحجم بايد قصيرة او متوسطة ، لان الشنط العريضة او اللي حجمها كبير هتبينك اقصر.
– البنات الطويلة: اتجنبي الشنط اللي على شكل صندوق واللي بتكون بعيدة عن الجسم ، والموضوع نفسه بينطبق على الشنط الصغيرة لانها هتبينك عملاقة نسبة لحجمها ، تعتبر الشنط المستديرة والمرنة اللي شكلها بيتغير بسهولة افضل اختيار.
– البنات اللي جسمها ممتليء او الكيرفي: اختاري شنطة متوسطة الحجم بدل من الشنط المرنة الصغيرة اوي او الكبيرة ، لان الشنط المرنة او اللي مالهاش شكل معين ممكن تضيف حجم اكبر لجسمك وهتلفت الانتباه لديفوهات جسمك ، والشنط الصغيرة هتبينك ضخمة ، ولو انتي بتحبي الشنط الصغيرة ، هيكون افضل اختيار ليكي هي الشنط الكلتش.
7- اتجنبي مطابقة لون الشوز مع الشنطة:
لو عايزة تظهري بلوك عصري ومودرن ، يبقى حاولي تتجنبي تطابق الالوان بين الشوز والشنطة ، الافضل مطابقة لون الشنطة مع اي قطعة تانية في لبسك ، زي الجاكيت او الحلق ، ولكن مع ذلك لما الموضوع يتعلق بالملابس المطبوعة والمرسومة الموضوع بيختلف شوية ، لو بتحبي الشوز او الشنطة يكونوا منقوشين ، يبقى حاولي تحديد اللون الاساسي للقطعة المنقوشة ونسقي التانية على اساسه ، على سبيل المثال ، لو اللون الاساسي للشنطة المنقوشة رمادي ، يبقى اختاري شوز يكون رمادي ، او العكس.
8- العقد المفروض يبقى فوق خط الرقبة:
العقد القصير هيطلع بشكل افضل لما يكون فوق خط الرقبة ، وهيكون الشكل حلو كمان لو خط الرقبة مرتفع بدرجة كافية بحيث انه يكون زي خلفية للعقد ، او بمعني تاني ميبقاش العقد نصه على اللبس والنص التاني على بشرتك ولكن يكون كله على اللبس ، من ناحية تانية العقد الطويل ممكن تنسقيه مع خط رقبة عالي او منخفض ، او حتى مع الياقة المدورة ، واتجنبي تنسيقه مع خط رقبة مربع او غير متناسق.
9- نسقي الاساور بشكل صح:
لو بتحبي تلبسي اساور يبقى لازم تعرفي ازاي تنسقي طبقات منها مع بعض ، وافتكري دايما ان التوازن هو المفتاح ، اتجنبي لبس اكسسوارات كبيرة في ايدك الاتنين ، ونسقي الالوان عشان اكسسواراتك وملابسك تطلع متناسقة.
10- اختاري القبعة المناسبة لملابسك:
قبل ما تختاري القبعة فكري في نسبة الوجه والجسم ، والقاعدة الذهبية في الاختيار هي ان حافة القبعة المفروض ماتكونش اعرض من الكتفين.
– الوجه مدور: اختاري قبعة Fedora, beret, long sock, angular ، ممكن كمان تختاري قبعة بغطا راس صغير او وردة عشان تدي طول للوش.
– الوجه المربع: اختاري قبعة من غير خطوط قاسية لتنعيم وشك ، بدل من القبعة الفيدورا او اللي ليها زاوية حادة ، اختاري قبعة الحواف بتاعتها مستديرة, او قبعة cloche, slouchy beret, beanie.
– الوجه الطويل: اتجنبي القبعات اللي الحواف بتاعتها ناعمة ، او يكون فيها تفاصيل تعليها زيادة ، اختاري القبعات اللي تقصر الجبهة ، والقبعات اللي التيجان بتاعتها مناسبة ، والقبعات اللي الحواف بتاعتها عريضة.
– الوجه البيضاوي: صاحبة الوجه البيضاوي محظوظة لان بيليق عليها كل ستايلات القبعات اللي قولناها فوق.
11- ضيفي الوان جريئة للوك بتاعك:
الطريقة دي بسيطة ولكن فعالة انها تحول اللوك بتاعك للافضل ، باضافة لون مميز للوك ، ممكن تختاري اللوك بتاعك كله بالوان مميزة وتنسقي معاه شراب مناسب مع القطع التانية اللي انتي لبساها ، او تختاري الشراب بلون مختلف وتعملي تباين في اللوك.
دليل هيساعدك تختاري الاكسسوارات المناسبة مع لبسك وشكل وشك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 نصيحة بسيطة هتساعدك تنسقي اللبس مع الاكسسوارات عشان تطلعي بلوك حلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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