مكوناته موجودة في مطبخك بسكويت العشر دقائق في المنزل بالخطوات

يعتبر البسكويت من أشهر الحلويات التي يحبها الأطفال ومعظم الكبار جدا ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي ويجب أن يتواجد في كل منزل وتتعدد وصفات عمل البسكويت فيمكن عمله بالشوفان أو المربى أو الموز أو كثير من النكهات حسب رغبتكم ويحتوي البسكويت على عناصر غذائية مفيدة للأطفال مثل الفيتامينات والمعادن ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات سهلة وبسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره للأسرة بسهولة وبدون تكلفة للاستمتاع بطعمه الرائع.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

كوبين ونصف من الدقيق

كوب من السكر البودرة

بيضة واحدة

ربع كيلو زبدة في درجة حرارة الغرفة

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة من الملح

لعمل بسكويت الشوكولاتة: نضيف ملعقتين كبار من الكاكاو وملعقتين كبار من اللبن

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق