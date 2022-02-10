سر ستربس الدجاج المقرمش و الخفيف بدون بيض بطريقة المطاعم

ستربس الدجاج المقرمش من أشهر الوجبات السريعة جدًا التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم والمحلات، كما أنها من أكثر الوجبات اللذيذة جداً التي يعشقها الجميع من الصغير والكبير، ولذلك تبحث كافة الأمهات على تقديم وجبات المطاعم في المنزل لكى يتناولها أفراد أسرتها من المنزل، وسنقدم لكم طريقة المطاعم والمحلات في تحضير ستربس الدجاج و سر قرمشتة بدون إضافة بيض بمكونات بسيطة واقتصادية.

مقادير ستربس الدجاج المقرمش

من أحلى وأسرع الوجبات السريعة التي تتواجد في المطاعم ستربس الدجاج المقرمش، سنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:

كيلو من صدور الدجاج (مقطعة بالطول شرائح سميكة قليلاً).

كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الحليب.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش