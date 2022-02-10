تكات تحضير فطائر المقلاة في المنزل مثل المطاعم بدون ما تخدي وقت في صنعهما .. دقائق معدودة

فطائر المقلاة من اشهر الفطائر حاليا وهي من المعجنات المحببة لدى الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها سريعة التحضير لا تستهلك وقت كبير في التحضير، وتعتبر من الوصفات التي تسعى الكثير من الأمهات لعملها في المنزل حتى تلبي رغبات أسرتها، وهذا لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا لما تحتويه من حشوات متنوعة، لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال خطوات بسيطة وسريعة لعمل هذه الوصفة.

تكات تحضير فطائر المقلاة في المنزل

من خلال مجموعة من المكونات التي نعرضها لكم خلال السطور التالية سوف نعد لكم فطائر المقلاة اللذيذة في أقل وقت ممكن، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:

المكونات:

4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الجبنة المبشورة.

كوب من الماء الفاتر.

كوب من اللبن الحليب فاتر.

4 ملاعق من البقدونس.

فلفل أحمر مفروم.

فلفل أخضر مفروم.

بصلة واحدة مفروم فرم ناعم.

طريقة التحضير

من خلال إتباع الخطوات التالية يمكنك الحصول على فطائر المقلاة اللذيذة بكل سهولة من خلال ما يلي:

يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به الحليب والماء الفاتر والسكر والخميرة الفورية ثم يتم التقليب جيدا.

ثم نضيف البيض ويتم التقليب جيدا حتي تتجانس المكونات.

يتم نخل الدقيق حتى يكون خالي من الأتربة والتكتلات، ثم نضيف إليه الملح وبعدها تضاف المكونات على بعض.

ثم يغطى الخليط بكيس من البلاستيك ونتركه نصف ساعة حتى يختمر.

بعد مرور الوقت نحضر المزيج ونضع عليه البقدونس والبصل والفلفل الملون والجبنة المبشورة، ويتم التقليب جيدا حتى تمتزج المكونات على بعض.

يتم إحضار مقلاة غير قابلة للالتصاق يتم دهنها بقليل من الزيت، ثم نتركها على النار لكي تسخن.

نقوم بعد ذلك بسكب القليل من المزيج على المقلاة، ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.

ثم نضع الفطائر في طبق التقديم وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفطائر التركية في المقلاة

المكونات

5 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب سميد ناعم.

ملعقة كبيرة زبدة طرية.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

كوب من الحليب الفاتر.

ملعقة صغيره الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير