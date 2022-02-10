أسرار طريقة عمل الكبدة الاسكندراني للشيف حسن في البيت

تعتبر الكبدة الاسكندراني من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحبها الكبار والصغار ويقبل عليها المصريون وتتميز بطعمها الرائع واللذيذ ويقدمها الكثير من المطاعم بأطعم مختلفة وشهية وتحتوي الكبدة على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة وتعد وصفة سهلة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بدلا من شرائها من مصادر مجهولة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني.

مكونات عمل الكبدة الإسكندراني للشيف حسن

نصف كيلو جرام من الكبدة

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الشطة

ربع كوب من الزيت النباتي

أربعة فصوص من الثوم المفروم

ثلاث ملاعق شاي صغيرة من الكمون البودر

ملعقتا شاي صغيرتان من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناشفة

عصير ثلاث حبات من عصير الليمون

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني للشيف حسن

نقوم بتقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة الحجم.

نحضر وعاء عميق ونضيف به فصوص الثوم والكزبرة الناشفة والكمون والملح والشطة والفلفل الشطة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف الخليط إليه ونقوم بضربهم بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نحضر وعاء صغير ونضع به قطع الكبدة الصغيرة ثم نضيف إليه خليط الثوم ونحركهم جيدا ونتركهم في مكان جانبي لمدة ربع ساعة.

نحضر طاسة ونضيف بها ربع كوب من الزيت على النار ونتركه حتى يسخن.

ثم نضيف خليط الكبدة بشكل تدريجي ونتركها حتى يتغير لونها إلى اللون الداكن.

ثم نضع عصير الليمون مع الاستمرار في تحريك الخليط ثم نتركه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج جيدا.

بعد ذلك نرفع الكبدة من على النار ونضعها في طبق التقديم ونقدمها مع أي نوع من أنواع المكرونة أو مع الخبز، وبالهنا والشفا.

فوائد الكبدة