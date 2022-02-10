يصنع المعجزات..  اشرب ماء الكركم كل يوم وشاهد ماذا سيحدث لجسدك اتحداك ان تتركة بعد الآن

الكركم من النباتات المشهورة والمعروفة في العالم بشكل كبير، ويتم استخدامها في عدة مجالات منها الطبخ والعناية بالبشرة، لكن للكركم فوائد أخرى كثيرة للجسم، ويمكن الحصول على هذه الفوائد من خلال شربه على الريق، ويمكن عمل مشروب الكركم بعدة طرق أبسطها غلي أربع أكواب من الماء وإضافة ملعقة كبيرة من الكركم البودرة إليها ثم خلطهم سوياً وبعد مرور عشر دقائق يتم تصفية الخليط وبعد ربع ساعة يتم شربه، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى هذا المشروب لزيادة فائدته.

فوائد شرب الكركم على الريق

له قدرة كبيرة على تحسين الذاكرة، لذلك فإنه مفيد لكبار السن وخاصةً المصابين بالزهايمر كما أنه مفيد للطلاب وخاصة فترة أداء الامتحانات.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها دور كبير في تنقية الجسم من السموم، وبهذا يتم الحفاظ على الكبد وحمايته من الإصابة بالتليف.

يساعد على التخلص من الإكتئاب بسبب وجود مادة الكركمين، كما أنه يحمي من الإصابة بالاكتئاب ويقلل من الضغط والتوتر.

له قدرة كبيرة على تخفيف آلام الالتهابات وخاصةً التهابات المفاصل.

مفيد جداً لمرضى السكر وهذا لأنه ينظم نسبة السكر في الدم ويمنع بشكل كبير ارتفاعه.

يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالسرطان.

يساعد على تحسين عملية الهضم، كما أنه يعالج حالات الإمساك والإسهال.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

طريقة تحضير مشروب الكركم

المكونات

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نرفع الحليب على النار ونضيف له الكركم والزنجبيل والقرفة ونقلب جيداً، عندما يغلي الحليب نرفعه من على النار ونضيف له العسل ونخلط جيداً وبعدها يمكن تصفيته أو تقديمه مباشرة.

معجزة تناول مشروب الكركم علي الريق

المكونات

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

عصير حبة متوسطة من الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الماء مع الكركم وزيت الزيتون وعصير الليمون ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نرفع الخليط ونضيف له العسل ونقلب ثم نقدم المشروب.