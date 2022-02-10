اسهل طريقة عمل السينابون بالقرفة بطريقة المحلات

السينابون من أشهر الحلويات التي يفضل الكثيرين تناولها من المطاعم المشهورة، على الرغم من ارتفاع سعرها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة للسينابون في المنزل، وبمذاق رائع وبتكلفة أفل بكثير.

طريقة عمل السينابون

المكونات

مقادير العجين:

نصف كوب من اللبن الدافئ

ربع كوب سكر أبيض

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ثلث كوب من الزبدة المذابة في درجة حرارة الغرفة

بيضه

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

2 كوب دقيق

مقادير الحشو:

زبدة

كوب سكر أبيض أو بنى

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة قرفة

8 ملاعق من كريمة الخفق

طريقة عمل السينابون