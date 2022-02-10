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عمر شويل - جدة اسهل طريقة عمل السينابون بالقرفة بطريقة المحلات - ثقفني
السينابون من أشهر الحلويات التي يفضل الكثيرين تناولها من المطاعم المشهورة، على الرغم من ارتفاع سعرها، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة للسينابون في المنزل، وبمذاق رائع وبتكلفة أفل بكثير.
طريقة عمل السينابون
المكونات
مقادير العجين:
- نصف كوب من اللبن الدافئ
- ربع كوب سكر أبيض
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ثلث كوب من الزبدة المذابة في درجة حرارة الغرفة
- بيضه
- ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح
- 2 كوب دقيق
مقادير الحشو:
- زبدة
- كوب سكر أبيض أو بنى
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام
- 2 ملعقة كبيرة قرفة
- 8 ملاعق من كريمة الخفق
طريقة عمل السينابون
- ضعى نصف كوب من الحليب الدافئ في وعاء عميق، ثم ضيفي إليه ربع كوب من السكر الأبيض، قومي بتقليبهم معاً جيداً.
- ضعى ملعقة كبيرة من الخميرة إلى الحليب والسكر، واخلطيهم معًا، قومي بتغطية المكونات السابقة وأتركيها لمدة ربع ساعة حتى تختمر.
- بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات من ثلث كوب من الزبدة المذابة، وبيضه، وملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة من الملح.
- تخلط جميع المكونات معاً جيداُ، ثم يضاف إليها 2 كوب من الدقيق بعد نخله، تقلب جميع المكونات، ثم أبدئي في العجن، حتى تصبع العجينة متماسكة.
- قومي بوضع العجينة في وعاء محكم، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.
- بعد ذلك قومي بإخراج العجينة وضعيها على سطح مستوي، وقومي بفردها جيدً حتى تصبح مستطيلة الشكل، ثم قومي بفرد زبدة على العجينة بأكملها.
- وفى وعاء أخر قومي بتحضر خليط الحشو والمكون من كوب من السكر و3 ملاعق من الكاكاو الخام و2ملعقة من القرفة.
- ثم قومي بفرد الخليط السابق على العجينة بأكملها.
- قومي بلف العجين على شكل أسطواني ، بعدها قومي بتقطيع العجين إلى قطع متساوية
- أدهنى صينية الفرن بزبدة، ثم ضعي بها قطع السينابون، وقمي بتغطيتها وأتركيها لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك ضعى الصينية بالفرن على درجة حرارة 200 م، وأتركه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإخراج السينابون ووزعي عليه كوب من كريمة الخفق، وارجعيه مره أخري للفرن لمدة عشر دقائق.
- وبذلك يكون السينابون جاهز ، يقدم ساخنًا، ويمكن إضافة صوص الشوكولاتة أو الكراميل أو الجبنة.
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