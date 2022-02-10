نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل بسكوت الشاي الخفيف واللذيذ بمكونات بسيطه موجوده فى كل بيت في المقال التالي
من أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها كمقبلات بجانب كوب من الشاي هي البسكويت لذلك نقوم بشرائه جاهز من السوبرماركت و الأفران بشكل دائم ولكنه أصبح مكلف الثمن كثيراً على الآباء والأمهات لأنهم يتناولون منها بكثرة في الصباح و المساء، لذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل أخف وأحلى بسكويت من المنزل بمكونات اقتصادية ومتواجدة كافة المنازل، تأكدي بعد الآن لن تقومي بشراء البسكويت من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل.
مكونات البسكويت
هناك العديد من انواع البسكويت التي نقوم بتحضيرها و لكن هناك البعض منها المكلف والذي يحتاج خطوات كثيرة في تحضيرها، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل وأسرع بسكويت ومكوناتها وهي:
- 2 كوب ونصف دقيق منخول (٤٥٠جرام).
- كوب من الزيت النباتي (٢٠٠جرام).
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع من السكر البودرة (125 جرام).
- باكيت من الفانيليا.
- رشة من الملح .
- نصف معلقة من البيكنج بودر
- معلقه من القرفه.
- ربع كوب من البرتقال.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
طريقة تحضير البسكويت
سنقدم لكم اسهل وأسرع طريقة لتحضير البسكويت وهي:
- اولًا نقوم بوضع البيضة في بولة كبيرة ونضع عليها الفانيليا و بشر البرتقال.
- نقوم بضرب المكونات مع بعضها حتى يصبح يفتح لون البيض ثم نضيف عليها الزيت مع الضرب المستمر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر الأبيض على البيض ونقوم بضربهم بالمضرب جيداً حتى يذوب السكر.
- نضيف عليها عصير البرتقال على المكونات ونقلبه مع بعضها.
- نخلط المكونات الجافة مع بعضها من الدقيق و البيكنج بودر و القرفة و رشة الملح.
- بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة على المواد السائلة مع التقليب باليد.
- بعد ذلك نقوم بعجن البسكويت جيدًا وإذا تحتاج البسكويت القليل من الماء قومي بإضافتها.
- نعجن البسكويت حتى يصبح قوام البسكويت لين و طري.
- نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة لكي يسهل فردها.
- نقوم بفرد عجينة البسكويت على الرخامة بعد وضع القليل من الدقيق.
- نفرد العجينة حتى يصبح قوامها 1 سم.
- بعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت بالقطاعة او بالشكل الذي تريده.
- نأتي بصينية الفرن ونوزعها عليها القليل من الزيت بالفرشاة.
- نرص قطع البسكويت في الصينية ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.
- نضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق لمدة 180 درجة حتى يستوي البسكويت ويأخذ لون.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه في الهواء حتى يبرد ويصبح مقرمش.
- يمكنك تزيين البسكويت بالشوكولاته وصوص الكراميل ويقدم بالصحة والهنا.
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