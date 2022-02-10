زي الجاهز .. طريقة إعداد صوص اللوتس في المنزل أحلى من الجاهز واستخدامه في التورتات والكيك

يبحث الكثيرين عن صوص اللوتس، وذلك بسبب ما يحمله صوص اللوتس من أهمية للحلويات، ويمتلك صوص اللوتس الكثير من الإضافات على الأطعمة الحلوة، ولقد كانت ولازالت الكثير من السيدات ترغب في معرفة كيفية عمل صوص اللوتس، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة إعداد صوص اللوتس في المنزل

يحتوى صوص اللوتس على 484 طاقة حرارية، وبروتين خاص يتكون من 6.4 جرام، ويحتوي صوص اللوتس على قيمة قوية من الدهون، وتكون تلك القيمة هي 19.4 جرام، وكذلك تحتوي على الكربوهيدرات تقدر بمقدار 74 جرام، وتختلف طرق عمل صوص اللوتس من شخص للأخر، ولكن قررنا عرض أسهل طريقة لعمل صوص اللوتس، وسوف تجده فيما يلي:

مكونات عمل صوص اللوتس

إن مكونات عمل صوص اللوتس بسيط للغاية، ويحتوي على مكونات تجعلها سهلة التحضير، ويمكنك أن تقيس مكونات عمل الوصفة عن طريق المقادير والمكونات الخاصة بها، فإذا وجد أن المكونات صعبة الجلب عليك فعليك أن تعلم ان طريقة التحضير صعبة، وإن كانت سهلة فأعلم أنه يمكنك جلب تلك المكونات، وتتمثل مكونات عمل صوص اللوتس في النقاط التالية:

ثلاثة أرباع الكوب من كل من: السكر الحبيبات وكريمة الخفق.

نصف كوبٍ من الماء.

ربع كوبٍ من شراب الذرة الخفيف.

ثلث كوبٍ من زبدة اللوتس.

طريقة تحضير عمل صوص اللوتس

أن طريقة تحضير عمل صوص اللوتس بسيط للغاية، ويمكن تحضيرها في خلال ربع ساعة، وتستغرق في مدتها للطهي يكون أيضًا ربع ساعة، ويحتوي صوص اللوتس على الكثير من المكونات اللذيذة، والذي يجعلك تعلم كيف يمكنك عمل تلك الوصفة، وتتمثل خطوات تحضير صوص اللوتس في النقاط التالية: