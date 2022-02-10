القضاء على الشعر الابيض، تعتبر الوصفات الهندية هي من افضل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها حيث يتميز الهنود بشعرهم، كم ان الحنة الطبيعة هي أحدى أفضل الوصفات العربية لصبغ الشعر وعلاج الكثير من المشكلات الموجودة بفروة الشعر وبأطرافه، وتعدد طرق واستخدامات الحنة الطبيعة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفات الحنة والطريقة الصحيحة لاستخدامها في صبغ الشغر باحتراف.

وصفة هندية للقضاء على الشعر الابيض نهائيا

المكونات

مكونات وصفة صبغ الشعر بالحنة طبيعة بسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، فكل ما ستحتاجينه هو:

ملعقة شاي كبيرة

ملعقة بن كبيرة

3 ملاعق كبيرة حنة بلدي

كوب زبادي

زيت زيتون

فازلين طبي

طريقة التحضير

في البداية قومي بتحضير وصفة الحناء الطبيعة من خلال إتباع الخطوات التالية: