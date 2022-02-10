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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الهاش براون بوتيتو - ثقفني
إذا كنت من محبي أطباق البطاطس فستحب بالطبع طبق الهاش براون بوتيتو والذي يتميز بطعمه المقرمش ونكهته الرائعة الذي جلعه الطبق الجانبي الألذ حيث يمكنك تقديمه في الفطور بدلاً من الأطباق التقليدية أو على الغداء أيضاً كطبق جانبي، تاعي المقال لنوضح لك المقادير التي ستحتاجينها لعمل هذا الطبق والخطوات بالتفصيل.
الهاش براون بوتيتو
إذا كان أولادك لا يحبون تناول البطاطس فجبري تحضيرها بهذا الطبق وسينبهرون بطعمها ويطلبون منك هذا الطبق كل يوم.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- خمس حبات من البطاطس كبيرة الحجم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من أوراق الأوريجانو
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
خطوات تحضير الهاش براون بوتيتو:
- قومي بغسل البطاطس جيداً بالماء الجاري للتخلص من أي أتربة.
- املأي وعاء مناسب الحجم بالماء ثم ضعي به حبات البطاطس بدون تقشير.
- ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء يغلي.
- غطي الوعاء واتركي البطاطس حتى يتم سلقها بشكل جزئي أو تكون نصف سواء.
- قومي بإزالة الطبطاس من على النار وتصفيتها ثم اتركيها تبرد قليلاً.
- تقشر حبات البطاطس ويتم التخلص من القشر.
- قومي بهرس البطاطس أو ابشريها حتى تكون ناعمة.
- أضيفي الملح والفلفل وأوراق الأوريجانو.
- أضيفي البيض والنشا وقلبي المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة متجانسة.
- قومي بأخذ كمية تعادل ملعقتان كبيرتان من الخليط وشكليه بيدك على شكل كرات أو أصابع كالكفتة حسب رغبتك.
- أحضري مقلاه عميقة لا تلتصق وضعيها على نار عالية.
- أضيفي كمية غزيرة من زيت الذرة أو أي زيت نباتي مناسب للقلي.
- بعد أن يسخن قللي حدة النار إلى متوسطة.
- ضعي كرات البطاطس بحرص في الزيت واتركيها حتى تحمر تماماً من تلك الجهة.
- تقلب بحرص على كل الجهات حتى تأخذ لون التحمير الذهبي وتصبح ناضجة تماماً.
- في طبق ضعي مناديل مطبخ ورقية.
- أخرجي البطاطس من الزيت وضعيها على المناديل لتتخلصي من الزيت الزائدة.
- تزين بالبقدونس المفروم ثم تقدم.
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