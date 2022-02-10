طريقة تحضير الهاش براون بوتيتو

إذا كنت من محبي أطباق البطاطس فستحب بالطبع طبق الهاش براون بوتيتو والذي يتميز بطعمه المقرمش ونكهته الرائعة الذي جلعه الطبق الجانبي الألذ حيث يمكنك تقديمه في الفطور بدلاً من الأطباق التقليدية أو على الغداء أيضاً كطبق جانبي، تاعي المقال لنوضح لك المقادير التي ستحتاجينها لعمل هذا الطبق والخطوات بالتفصيل.

الهاش براون بوتيتو

إذا كان أولادك لا يحبون تناول البطاطس فجبري تحضيرها بهذا الطبق وسينبهرون بطعمها ويطلبون منك هذا الطبق كل يوم.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

خمس حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من أوراق الأوريجانو

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

خطوات تحضير الهاش براون بوتيتو: