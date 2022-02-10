ملعقتين ضعيهم علي الكفتة المشوية وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرار نجاحها

تختلف كفتة الحاتي عن باقي انواع الكفتة انه يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بخروف ‏وهو أحد اللحوم اللذيذة التي يتم استخدامها في إعداد العديد من الصفات الطعام التي نحتاج فيها إلى اللحم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الكفتة الحاتي باستخدام لحم الخروف ‏حتى يكون لها نفس طعم الكفتة التي نحصل عليها عندما نشتري الكفتة من المطاعم ‏التي تقوم بإعداد الأكلات المصرية وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الكفتة والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون الكفتة جاهزة والمقادير المضبوطه لعمل هذه الكفتة.

مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

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حتى تكون الكفتة جاهزة لابد أن نعتني ببعض المكونات التي تساعدنا في أن تكون الكفتة متماسك ويمكن تشكيلها بسهولة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الكفتة ومكوناتها جاهزة والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد الكفتة الحاتي هي:

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ملعقة كبيرة من الطحين

1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الطازج الخاص

بلحم الخروف‬

كيس بكينج بودر

بيضة

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‏ بصلة مفرومة

كزبرة مفرومة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد كفتة الحاتي وهذه الطريقة هي:

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نحضر وعاء كبير نضع في اللحم المفروم والبيضة والبكينج بودر ‏والملح والفلفل الاسود ودقيق و نبدأ في تحريك المكونات باستخدام اليد لأن هذا القوام يكون ثقيل حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة من اللحم المفروم.

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‏ بعد ذلك نبدأ فيه وضع هذه المكونات داخل الثلاجة لمدة ‫1\4‬ ساعة تقريبا حتى تتمسك المكونات جيدا.‬

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‏ بعد ذلك يتم تشكيل كفتة الحاتي على هيئة كرات متساويه أو اصابع طويلة حسب الرغبة.

‏بعد ذلك يتم وضع قطع كفتة الحاتي داخل صينية كبيرة حتى تكون جاهزة الوضعية في الفرن

‏بعد ذلك يتم وضع قطع كفتة الحاتي داخل صينية كبيرة حتى تكون جاهزة الوضعية في الفرن نترك الكفتة داخل الفرن حتى تصل إلى مرحلة التسوية بعد ذلك نقوم بإخراجها وتقديمها مع كافة أصناف الطعام

الكفتة المشوية من أكثر الاكلات المحبة لدي الكثير من السيدات لذلك يمكن عمل كفتة الحاتي والحصول على مذاق رائع ولذيذ جدا عن طريقة وضع ملعقة واحدة تساعد على جعلها لا تكش أو تفك منك اطلاقا وقد ذكرنا بوضوع كبير جدا طريفة عمل كفته الحاتي والمشوية التي يمكن عملها بسهوله في المنزل بدون تعب وبدون مجهود بتتب