سر عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بأسهل وأبسط طريقة أحلى من الجاهزة

بلح الشام يعد من أهم الحلويات الشرقية الشهية و اللذيذة جدًا، لأنها تتميز بطعمها وقوامها المقرمش واللذيذ لذلك نشاهد ان جميع الفئات العمرية تعشق تناول حلوى بلح الشام، و لذلك نلجأ دائما على شراء من الحلواني و المحلات لكي تناولته كما أنه من أكثر الحلويات التي تقدم في المناسبات و الأعياد بسبب شكله و طعمه الحلوة، ولهذا تحرص جميع الأمهات على البحث عن طريقة تحضيره من المنزل وسر قرمشتة مثل المحلات و لونه المميز وهذا ما سأقدمه لكم بالتفصيل.

مقادير بلح الشام

سنقدم لكم مكونات تحضير حلوى بلح الشام وهي:

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

3 حبات من البيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير بلح الشام

يعد البلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية الخفيفة واللذيذة والشهية جداً التي يعشقها جميع الفئات العمرية من الكبار الصغار، ولهذا دائماً يتم تحضيرة في فصل الشتاء لأنه يتمتع بطعم ومذاق مميز، و لذلك تبحث الأمهات دائماً عن أسرار تحضير بلح الشام و سر قرمشتة و لونة الذهبي المميز، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي: