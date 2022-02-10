نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بأسهل وأبسط طريقة أحلى من الجاهزة في المقال التالي
بلح الشام يعد من أهم الحلويات الشرقية الشهية و اللذيذة جدًا، لأنها تتميز بطعمها وقوامها المقرمش واللذيذ لذلك نشاهد ان جميع الفئات العمرية تعشق تناول حلوى بلح الشام، و لذلك نلجأ دائما على شراء من الحلواني و المحلات لكي تناولته كما أنه من أكثر الحلويات التي تقدم في المناسبات و الأعياد بسبب شكله و طعمه الحلوة، ولهذا تحرص جميع الأمهات على البحث عن طريقة تحضيره من المنزل وسر قرمشتة مثل المحلات و لونه المميز وهذا ما سأقدمه لكم بالتفصيل.
مقادير بلح الشام
سنقدم لكم مكونات تحضير حلوى بلح الشام وهي:
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الماء.
- 3 حبات من البيض.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- رشة من الملح.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة تحضير بلح الشام
يعد البلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية الخفيفة واللذيذة والشهية جداً التي يعشقها جميع الفئات العمرية من الكبار الصغار، ولهذا دائماً يتم تحضيرة في فصل الشتاء لأنه يتمتع بطعم ومذاق مميز، و لذلك تبحث الأمهات دائماً عن أسرار تحضير بلح الشام و سر قرمشتة و لونة الذهبي المميز، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي:
- أولاً نقوم بوضع إناء على نار متوسطة و نضيف كوب من الماء و ربع كوب من الزيت و نصف ملعقة من السكر و نتركهم حتى يغلو.
- بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق و النشا و رشة الملح في وعاء.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط الماء و الزيت مع التقليب حتى يتم تماسك العجينة و تخلو من وجود تكتلات من الدقيق وتصبح ناعمة.
- نقوم بوضع عجينة بلح الشام في بولة كبيرة أو في العجان ونقوم بضربها بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى تبرد تماماً و تصبح ناعمة.
- لابد أن يكون الخليط بارد لكي لا يتم تسوية البيض أثناء اضافتة على الخليط.
- بعد أن تبرد العجينة نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الخلط المستمر ثم نضيف الفانيليا والخل ونقوم بضرب العجينة جيدا حتى يمتزجا البيض بالعجينة.
- نقوم بوضع خليط بلح الشام في كيس الحلواني ثم نقوم بتشكيل العجينة أصابع بحجم 3 عقلة الأصبع.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.
- نضيف أصابع بلح الشام في الزيت و لا نقوم بتحريكه إلا بعد أن يتماسك لكى لا يتكسر.
- نترك بلح الشام في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح من جميع الجوانب.
- فور خروج بلح الشام من الزيت نقوم بوضعه في الشربات البارد ونقلبه ثم نضعه في المصفاة لكى يتخلص من الشربات الزائد.
- ثم نضعه فى طبق التقديم ويزين بالفستق المجروش بالصحة والهنا.
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