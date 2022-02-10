طريقة تحضير خبر العجوة اللذيذ فى البيت بمكونات بسيطه جدا و الطعم لا يوصف

خبز العجوة من المخبوزات التي عليها إقبال شديد من الأشخاص؛ حيث طعمها اللذيذ فهي بسيطة في طريقة عملها ولا تحتاج إلى الوقت والمجهود، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من فوائد العجوة والمكونات وتعتبر وجبة غذائية خفيفة للإفطار، وممكن تناولها في العشاء وأثناء العمل حيث أنها تشعرك بالشبع، والكثير من الأمهات يرغبن في تنفيذ عملها في المنزل، ونحن من خلال مقالنا هذا سوف نلبي الرغبات ونقدمها لكم بصورة بسيطة وسهلة.

خبز العجوة

من خلال المكونات التالية سوف يمكنك عمل خبز العجوة اللذيذ التي يقبل على تناوله الكثير، حيث أنه من المخبوزات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد العربية، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

عدد بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كيلو من العجوة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

كوب من الزبادي.

كوب من اللبن الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

بعد القيام بتحضير جميع المكونات اللازمة لعمل خبز العجوة الآن يمكنك إتباع الخطوات التي نعدها لكم من خلال نقاط يجب تنفيذها مضبوطة، وذلك للحصول على خبز لذيذ الطعم بكل سهولة ويسر، وهذه الخطوات كما يلي: