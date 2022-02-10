فكرة عبقرية فقط معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما يشرب زيت نهائي وشوفوا طريقتي بدون نقطه زيت واحده تقلي الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الأكلات الشعبية المشهورة في المطبخ المصري، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، فهو يتم تحضيره أما مقلي، أو المسقعة، أو مخلل، ولكن كثير من ربات المنزل تقوم بتحضير الباذنجان المقلي بطريقة خطأ، ويستخدمون كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، لذلك نقدم طريقة عمل الباذنجان المقلي بكميات قليلة من الزيت والطعم رائع.

طريقة عمل الباذنجان المقلي

الباذنجان المقلي عند قليه في زيت وفير، يقوم بامتصاص الزيت بكمية كبيرة، حتى وإن قمنا بتصفيته جيدًا، مما يجعله غير صحي وضار بالصحة، ولكن هناك طريقة صحية لقلي الزيت وبنفس الطعم وأحلى وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة لعمل الباذنجان المقلي

1 كيلو من الباذنجان الكوبي.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ كوب من الزيت.

المقادير المطلوبة للتتبيلة

رأس ثوم متوسطة الحجم.

¼ ملعقة صغيرة من الكمون.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 قرن فلفل أخضر الحار.

رشة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الخل.

1 ملعقة صغيرة من الليمون.

حيلة عبقرية فقط معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت ابدا وشوفوا طريقتي بدون نقطه زيت واحده تقلي الباذنجان

طريقة التحضير

قومي بغسل الباذنجان جيدًا ثم قومي بتقطيعه إلى حلقات.

قومي بوضعه في وعاء ورشي عليه الملح واتركيه لمدة ربع ساعة.

احضري صينية وادهنيها بالزيت وقومي برص حلقات الباذنجان ثم قومي بدهن وجه كل حلقة من الباذنجان بالزيت.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن ثم قومي بإدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق أو أكثر حتى تأخذ الطبقة السفلي اللون الذهبي.

قومي بقلب الباذنجان على الوجه الآخر، أو قومي بإشعال الشواية حتى يأخذ الوجه الآخر اللون الذهبي.

قومي بإخراج الباذنجان وضيفي إليه التتبيلة وقدميه وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير التتبيلة بسرعة