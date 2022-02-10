بكيلو لبن أعملي الجبنة الكيري على أصولها بطريقة اقتصادية وبطعم وقوام مظبوط مثل المصانع

يعتبر الجبة الكيري من أحلى وأشهر أنواع الجبن التي يعشقها كل الناس لسهولة تناولها وخفتها، فهي غنية بالالبان الطبيعية التي تمد الجسم بالفيتامينات والطاقة، والكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأسنان لدى الأطفال والكبار، حيث يوجد انواع كثيرة من الأجبان اللذيذة منها الجبن البيضاء وهى القريش والبراميلى والاسطنبولى، والجبن الصفراء وهى الرومى أو الشيدر والموزاريلا والكيري وسوف نتحدث عن الجبن الكيري ونقوم بتحضيرها بكل سهولة بالمنزل.

طريقة تحضير الجبنة الكيري

المقادير:-

واحد لتر من الحليب كامل الدسم.

قطعة من الجبن الشيدر المبشور.

٢ ملعقة خل.

٢ ملعقة عصير ليمون.

٣ معالق نشا.

٥ مثلثات جبن اى نوع.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت ذرة.

رشة من الزعفران البودر.

طريقة التحضير

نقوم بغلي الحليب في وعاء على النار ونتركه حتى الغليان وعندما يغلي نضع الخل وعصير الليمون، ونقلب حتى تتكون قطع الجبن.

ثم نقوم بتحضير وعاء زجاجي كبير ونضع عليه قطعة من الشاش النظيف المخصص لعمل الجبن، ثم نضع عليها الجبن السابق تحضيره وتصفيتها من الماء الزائد ونضغط عليها جيدا وتترك في الشاش على مصفاة ونضع عليها قالب ثقيل حتى نتخلص زوائد الماء الموجودة بالجبن .

في محضر الطعام نقوم بوضع الجبن المحضر من الحليب، ثم نقوم بإضافة الجبن المثلثات ونضع أيضاً الجبن المبشور والزعفران والملح والنشا وبعدها نضع الزيت.

نضع جميع المكونات بمحضر الطعام ونقوم بخلطها جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

توضع في وعاء مستدير ونضغط جيدا وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

عند التقديم نقوم بإخراج الجبن من الثلاجة وتقطع شرائح رفيعة بواسطة سكين صغيرة رفيعة وحادة.

ويقدم بجانبها الخبز الشامى أو الخبز التوست وشرائح طماطم وخيار.

فطائر بحشوة الجبن الكيري

المقادير:-

نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

ربع كوب من زيت ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

٢ ملعقة من الحليب البودر.

ماء للعجن حسب الحاجة.

طريقة التحضير