برغوة كثيفة أعملي القهوة السادة بوش على أصولها ألذ فنجان قهوة ممكن تشربيه في حياتك

تعتبر القهوة من المشروبات الساخنة اللذيذة التى لا غنى عنها طوال اليوم لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين الذي يساعد التنبيه والتركيز خاصة فى فترة الصباح، نقدم القهوة في الكافيهات بأسعار باهظة ويمكن تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة، حيث يوجد عدة طرق بعمل القهوة السادة برغوة مثل الكافيهات، سوف نقوم بالتحدث عنها في هذا المقال، سنقوم بتحضير القهوة السادة برغوة كثيفة.

الطريقة الأولى

المكونات:-

٢ ملعقة من القهوة.

٢ ملعقة من السكر.

ماء مثلج.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير الوعاء الخاص بالقهوة ونقوم بوضع القهوة ومعها السكر ثم نقوم بإضافة الماء المثلج ونقلب جيدا لمدة ٥ دقائق.

ثم نقوم بوضعها على نار هادئة جدا ونقلب ونستمر في التقليب لتكوين رغوة.

نقوم بتحضير فنجان خاص لتقديم القهوة ونقوم بصب محتويات القهوة في الفنجان وتقدم ساخنة.

الطريقة الثانية

المكونات:-

٢ ملعقة من القهوة المحوجة.

٢ ملعقة من السكر.

ماء مغلى.

طريقة التحضير:-

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع القهوة والسكر ثم بإضافة الماء المغلي.

نقوم بتشغيل الخلاط على أعلى سرعة ونستمر في الخفق لمدة ٥ دقائق لتكوين الرغوة المطلوبة.

نقوم يصبها في فنجان وتقدم ساخنة.

الطريقة الثالثة

المكونات:-

٢ ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين من السكر أو حسب الرغبة.

ماء مغلي.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع القهوة في كوب التقديم ونقوم بوضع بعض قطرات قليلة من الماء.

نقلب الخليط بواسطة ملعقة صغيرة حتى يتكون خليط فاتح اللون نقوم بإضافة الماء المغلي ونقدم.

فوائد القهوة