طريقة عمل مولتن كيك بإضافات مختلفة سهلة التحضير أطعم من الجاهز

طريقة عمل مولتن كيك الكيكة من أسهل أنواع الحلويات التي تعد بطرق وإضافات حشوات مختلفة الجميع يعشق تناول الشوكولاتة بالأخص الأطفال ويمكن أعدادها ببسكوت اللوتس ويمكن أعداده بالشوفان ويتم إضافة مكعبات من الشوكولاتة كحشوة داخلية يقدم في المناسبات والأعياد، ونظراً لطيب مذاقها وتعلق الأطفال بها والاستمرار بتناولها في أي وقت، فيكون هذا سبب رئيسي في جعل الأمهات يستمرون في البحث عن طريقة عمل مولتن كيك وكيفية إتقانها في المنزل بنفس طريقة المحلات بل وأفضل مذاقاً وصحياً.

طريقة عمل مولتن كيك بالقهوة والشوكولاتة:

المقادير والمكونات:

6 ملاعق دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2/3 كوب سكر ناعم (بودر).

120 جرام شوكولاتة.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

أربع ملاعق زبدة.

ملعقة قهوة متوسطة.

طريقة تحضير المولتن كيك:

أولاً نقوم بتجهيز قوالب الكيك، عن طريق دهنها بالزبدة ومن ثما نمرر عليها رشه سكر بودر، لضمان عدم التصاق الكيك. ومن ثمة في بوله لتحضير الكيك نقوم بإضافة البيض والقهوة والسكر البودر والفانيليا ونخلطهم جيداً. ثم نضيف الدقيق إلى الخليط السابق ونخلطهم جيداً مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات، ومن ثمة نقوم بصب الخليط في قوالب الكيك. ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180° لمدة ربع ساعة ثم تختبر بعصى شيش طاووك أو خلة خشب. بعد تمام النضج نخرجها وتترك حتى تبرد ثم تزين بصوص الشوكولاتة وقطع الفراولة، ويمكن أستبدالهما على حسب ذوقك الخاص.

طريقة عمل مولتن اللوتس لسالي فؤاد:

المقادير والمكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

صفار بيضة.

بيضة كاملة.

كوب زبدة لوتس.

فانيليا.

رشة ملح.

(للتزيين) نستخدم آيس كريم فانيليا وبسكويت لوتس.

طريقة التحضير: