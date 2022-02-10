ملعقة ملح واحدة وأنسى شعر المناطق الحساسة والجسم كله والوجه نهائيا يسقط ولن ينمو أبدا هتبقي شمعة منورة

وصفة الملح الطبيعية لإزالة شهر العانة من الجذور، مع مقشر طبيعي للبشرة، وإزالة البقع الداكنة الموجودة في المنطقة، فيعمل الملح على تفتيح المنطقة والتخلص من الشعر الزائد بدون ألم، دون الحاجة إلى استخدام الشفرة أو السويت للتخلص من الشعر، فهو من الوصفات الفعالة والسريعة والسهلة في التحضير، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وإزالة الشعر نهائيًا، كما يمكن استخدامه في أي منطقة تريدين التخلص من الشعر الزائد.

وصفة الملح لإزالة شعر المناطق الحساسة

وداعًا للشعر الزائد في المنطقة، وداعًا للألم، بعد استخدام وصفة الملح لن تستغني عن استخدامها، وصفة طبيعية للجسم، ليس هذا فحسب بل أنه عند إضافتها مع بعض الوصفات الطبيعية، يعمل كمرطب للبشرة، ويمنح البشرة النضارة والحيوية، ويقوم بالتخلص من خلايا الجلدة الميتة الموجودة في البشرة.

الوصفة الأولى لإزالة شعر المناطق الحساسة

مكونات الوصفة:

5 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

6 ملعقة كبيرة من الكركم.

6 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة تحضير الوصفة:

احضري وعاء وقومي بخلط كلًا من الملح والكركم والحليب حتى تحصلين على قوام كريمي متجانس.

قومي بشطف منطقة العانة جيدًا ثم قومي بتجفيفها بالمناديل.

قومي بفرد الخليط على المنطقة باتجاه نمو الشعر واتركيها حتى تجف لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

قومي بفرك الخليط بعكس اتجاه الشعر ثم قومي بغسل المنطقة جيدًا بالماء الدافئ وجففيها.

يكرر استعمال الوصفة عند ظهور الشعر مرة أخرى.

الوصفة الثانية لإزالة شعر المناطق الحساسة

مكونات الوصفة:

1 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من صابون الزيت.

طريقة تحضير الوصفة: