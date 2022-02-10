بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطعم دايب دوب بألذ طعم ممكن تدوقيه

الغريبة من أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها وتناولها بكثرة في عيد الفطر المبارك، وهي لها طعم مختلف عن باقي المعجنات فهي ناعمة جدًا في مذاقها، ويمكن تحضيرها بأشكال مختلفة وطرق أيضًا متنوعة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض لكل أم طريقة عمل الغريبة اللذيذة حتى تتمكن من تحضيرها في المنزل في أي وقت بكل سهولة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بكل سهولة

هناك الكثير من الناس يحبون الغريبة بشكل كبير، ولذلك تتمنى الكثير منهم معرفة طريقة عملها حتى يتم تجهيزها في أي وقت ليس فقط في عيد الفطر، والان يمكنكم معرفة خطوات تحضيرها وهي كالآتي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب كبير من السكر الناعم.

كوبين من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ربع كيلو من المكسرات حسب الرغبة للتزين.

طريقة التحضير