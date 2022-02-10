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عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطعم دايب دوب بألذ طعم ممكن تدوقيه - ثقفني
الغريبة من أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها وتناولها بكثرة في عيد الفطر المبارك، وهي لها طعم مختلف عن باقي المعجنات فهي ناعمة جدًا في مذاقها، ويمكن تحضيرها بأشكال مختلفة وطرق أيضًا متنوعة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض لكل أم طريقة عمل الغريبة اللذيذة حتى تتمكن من تحضيرها في المنزل في أي وقت بكل سهولة.
طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل بكل سهولة
هناك الكثير من الناس يحبون الغريبة بشكل كبير، ولذلك تتمنى الكثير منهم معرفة طريقة عملها حتى يتم تجهيزها في أي وقت ليس فقط في عيد الفطر، والان يمكنكم معرفة خطوات تحضيرها وهي كالآتي:
المكونات:
- كيلو من الدقيق الفاخر.
- كوب كبير من السكر الناعم.
- كوبين من السمن بدرجة حرارة الغرفة.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- ربع كيلو من المكسرات حسب الرغبة للتزين.
طريقة التحضير
- اخلطي السمن مع السكر.
- قومي بمزج المكونات ويفضل استخدام المضرب الكهربائي حتى يتم التجانس وإذابة السكر بالشكل المطلوب.
- أضيفي إلى هذه المكونات الدقيق، والفانليا.
- اعجني المكونات مع بعضها البعض حتى يتم العجن، اضيفي بياض البيض الى الخليط بشكل كامل.
- هكذا تصبح عجينة الغريبة جاهزة اتركيها ترتاح قليلًا.
- قومي بتشكيل الغريبة بالشكل المطلوب سواء كانت مدورة أو على شكل قلب أو نجوم أو غيرها من الاشكال، ويمكن الاستعانة في ماكينة البيتي فور لتعدد الأشكال المختلفة.
- قومي بوضع المكسرات حسب النوع المرغوب فيه سواء لوز او بندق أو فستق، ويتم وضعه في منتصف الغريبة، ثم قومي بالضغط عليها بشكل خفيف.
- رصي الأشكال التي تم تشكيلها على صينية مفروشة بورق الزبدة.
- قومي بإدخال الصينية الآن في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ويراعى أن تكون في الرف الاوسط وذلك حتى لا تحترق ويتم تسويتها بشكل أفضل.
- اتركي الغريبة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك في الفرن وتنضج.
- اغلقي الفرن، واتركيها بالداخل لمدة عشرة دقائق.
- أخرجي الغريبة الآن ويتم تقديمها في أطباق التقديم وتناولها مع الشاي الساخن أو كنوع حلوى لذيذة على مدار اليوم.
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