طريقة عمل الكيكة اليابانية بالفانيليا أخف كيك شاي ممكن تشوفيه بطعم شهي

تعتبر الكيكة اليابانية من أطيب أنواع الكيكات وهي عبارة عن كيكة قطنية هشة وتتميز بطعم اللذيذ ويمكن تزيينها وعملها تورتة بالكريم شانتيه والفواكه، وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم طعم وقوام مختلف واليوم نقدم لكم اسهل وانجح طريقة لعملها في البيت بطعم روعة وبمكونات بسيطة من البيت فتابعونا.

طريقة عمل الكيكة اليابانية

المكونات:

نصف كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

ربع كوب سكر بودرة.

8 صفار بيض.

13 بياض بيضة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب جبنة كريمي.

ثلثين كوب سكر.

ثلثين كوب حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع الحليب مع الزبدة والجبنة ونرفعهم على النار مع التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم ثم يوضع جانبا لكي يبرد. بولة كبيرة ونضع بها صفار البيض مع الفانيليا ونضرب بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق بعد ذلك ننزل تدريجيا بخليط الحليب مع الخفق على سرعة عالية. يضاف أيضا الدقيق المنخول مع النشا بعد ذلك نخفق بياض البيض مع رشة من الملح حتى يصبح كريمي ولونه أبيض مثل الثلج. نضع السكر تدريجيا أثناء الخفق ثم نضيف ربع كمية البياض إلى خليط الدقيق ونقلب في اتجاه واحد نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء البياض. نجهز صينية مغلفة بورق زبدة ونصب العجينة بداخلها وفي صينية أكبر نضع ماء مغلي وادخلي الكيك إلي فرن ساخن لمدة 25 دقيقة. ثم نخفض درجة حرارة الفرن ونتركها 60 دقيقة حتى تنضج تماما وعندما تبرد نزينها بالسكر البودرة أو الكريم شانتيه.

اسهل طريقة لعمل الكيك بالفانيليا

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف سكر بودرة.

كوب حليب سائل.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة.

3 بيضات.

طريقة التحضير: