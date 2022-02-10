نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم 5 طرق في العناية بالجسم والبشرة قد تهم المرأة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالجسم والبشرة حيث تشتهر نساء الشرق الأوسط منذ القِدم بالجمال العربي الأخاذ والوصفات العربية المميزة في العناية بالجسم. في هذه المقالة سنتعرف إلى أهم طرق العناية بالجسم والبشرة. تطورت طرق العناية بالجمال عبر السنوات لتواكب تطور الحياة. لكنها مع ذلك احتفظت بجوهرها و أصل المواد الطبيعية المستخدمة في الطرق المختلفة. والآن إلى التفاصيل.

النوم:

أهم طرق العناية بالجسم والبشرة هو النوم لفترات كافية، وتعتبر فترة النوم الكافية للمرأة البالغة هي ما بين 7 إلى 9 ساعات يومياً. لا يتوقف النوم كوسيلة للعناية بالجسم على المدة فقط؛ وإنما أيضاً على الجودة. معنى ذلك أن النوم لابد أن يكون هادئاً بعيداً عن الضوضاء والنور حتى يتمكن الجسم من التعافي أثناء نومك.

أثناء النوم يقوم الجسم بإفراز الكولاجين والهرمونات اللازمة لإستعادة إشراق البشرة ومرونتها وكذلك إصلاح مشاكل البشرة مثل الجفاف و البهتان وسواد تحت العينين وغيرها.

شرب الماء:

المياه من أهم عناصر العناية بالبشرة والجسم. الحفاظ على الجسم رطباً من الداخل ينعكس على جمالك الخارجي؛ فبجانب طرد السموم الماء هو السبب الأهم في مرونة الجلد ومظهره الصحي وأيضاً هو أحد أهم أسباب ظهور الجسم بشكل مشدود و حيوي.

كخطوة من خطوات العناية بالجسم، يجب عليكِ شرب 1.5 لتر من المياه يومياً.

العناية بالجسم والبشرة معاملة الجلد برقة:

تتضمن هذه النقطة عدة طرق يجب عليك اتباعها جميعاً. أولاً تجنبي الاستحمام بالماء الساخن؛ فالماء الساخن يضر بشكل كبير الجلد والشعر. يسبب الماء الساخن خسارة الجسم للزيوت الطبيعية المفيدة وتساقط الشعر، في المقابل يعمل الماء البارد على شد الجلد وزيادة الدورة الدموية بالجسم . إن كنتِ لا تتحملين الماء البارد يمكنك استخدام الماء الفاتر، لكن تجنبي الماء الساخن قدر المستطاع.

ثانياً تجنبي الاستحمام لفترة طويلة لنفس الأسباب السابقة. نعرف أنكِ قد تودين الاسترخاء تحت الماء من وقت لآخر. لا بأس، لكن لا تجعليه روتينك.

ثالثاً، أثناء تجفيف جسمك استخدمي طريقة الطبطبة وتجنبي المسح. يسبب احتكاك المنشفة بجلدك تهيجاً أنتِ في غنى عنه.

العناية بالجسم والبشرة تنظيف وترطيب البشرة:

قد تظنين أن الاستحمام يكفي لتنظيف بشرتك، لكن هذا غير صحيح. أولاً لابد لك من التخلص من الجلد الميت من فترة لأخرى. يتم ذلك باستخدام أدوات أو منتجات التقشير والصنفرة المتاحة في المحال والتي استبدلت ما اُستخدم قديماً مثل الأحجار و ملح البحر الخشن. قبل البدء بهذه الخطوة لابد من ترطيب الجلد جيداً أو عمل حمام بخار. تساعد الصنفرة على تجديد خلايا الجلد لمظهر أكثر شباباً، وكذلك منع نمو الشعر تحت الجلد. لأفضل نتائج، قومي بها مرة واحدة أسبوعياً.

ثانيا، يتوجب عليكِ استخدام الغسولات والمنظفات المتخصصة بكل جزء بالجسم و تجنب استخدام الصابون العادي لغسيل الوجه أو الشعر وغيرها. استخدام الصابون العادي بشكل مستمر يسبب ترهل البشرة، كما أنه يقضي على البكتيريا النافعة للجلد مما يسبب ظهور البثور.

وأخيراً من العناية بالجسم، لابد من الاهتمام بالترطيب المستمر للبشرة أياً كان نوعها. من المعلومات المغلوطة المنتشرة لدينا أن البشرة الجافة فقط هي ما تحتاج للترطيب، لكن الحقيقة أن البشرة بكل أنواعها تحتاج للترطيب. الفارق هو مكونات منتجات الترطيب طبقاً لنوع البشرة وبقليل من البحث ستتعرفين على أفضل ماركات ومنتجات العناية بنوع بشرتك.

الطريقة المثلى لإزالة الشعر الزائد:

إزالة الشعر الزائد بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى جروح وتهيج البشرة، البثور، ونمو الشعر تحت الجلد. لتجنب ذلك وللحصول على بشرة نقية كبشرة الأطفال، قومي بتنظيف بشرتك جيداً من أي أوساخ أو شوائب. بعد ذلك استخدمي الصنفرة أو كريمات التقشير لإبراز أي شعر عالق تحت الجلد. لاحقاً رطبي جلدك بمركب أو بحمام بخار ثم ابدئي بإزالة الشعر. في حال استخدمتي الشفرة، فتكون الإزالة في نفس اتجاه نمو الشعر وليس عكسها.