في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الممكن لربة البيت أن تلجأ لأكثر من طريقة كي تقوم بخطوة التنظيف التام للبط و أي نوع من أنواع الطيور باستخدام مكونات طبيعية مطبخية من المنزل تيسر على ربات البيوت أن تقمن بعمل تنظيف كامل لكل أنواع الطيور للتخلص تماما من تواجد أي ريش من أي حجم وبالأخص الريش الصغير الذي ينمو تحت سطح الجلد، ومن خلال ما يلي أهم المعلومات عن أفضل الطرق المتاحة والتي من خلالها يكون من السهل تنظيف البط أو أي دواجن وعدم العناء وبذل المجهود الكبير في التنظيف.

تنظيف البط من الزفارة بسرعة الصاروخ

أفضل الطرق التي من خلالها تستطيع كل ربة منزل أن تقوم بالتنظيف الجيد للبط والدجاج هي تلك الطريقة التي تعتمد على استعمال مواد ومكونات منظفة من البيت وتعد مطهرة أيضا لجسم الطيور وهذا ما يخلصها تماما من أي روائح زفارة، وبالتالي يكون طهيها أسهل وأفضل ومن أهم تلك الطرق التنظيفية ما يلي في الفقرات القادمة.

طريقة تنظيف الفراخ والبط باستعمال الملح

الملح من المكونات التي تتوفر في كل منزل ولها أهمية كبيرة، ويعد من أهم وأفضل المكونات المنظفة والمطهرة للحوم وخطوات تنظيف الطيور من خلاله تكون كما يأتي:

الخطوة الأولى تكون بغسل الدجاج وتنظيفه.

يتم أخذ كمية من الملح حولي نصف كوب.

يتم تدليك جسم البط أو الدجاج بشكل جيد باستعمال كمية وفيرة من الملح وهذا ما يجعل خروج الريش القصير أسهل كثيرا، ومن الممكن أن يتم نقع البط أو الدجاج بعد ذلك في الماء البارد مع الملح والليمون.

الردة الخشنة لتنظيف الطيور

من الممكن أن يتم تنظيف الطيور تماما وتخليصها من الريش وهذا م يكون من خلال استعمال مكون الردة، وتعد الردة واحدة من أهم المكونات الأساسية والتي يكون من السهل من خلالها إزالة الزفارة والروائح السيئة بالبط.