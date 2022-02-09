نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بأقل التكاليف وبطعم المحلات الذي لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نبدأ اليوم من خلال موقع ثقفني نيوز عرض اهم الخطوات الواجب اتباعها من أجل صناعة و عمل الكيكة بالشوكولاتة ،التي تعتبر أحد أهم اساسيات الإحتفال والاعياد والمناسبات السعيدة، حيث ترغب العديد من الأمهات في الوقت الحالي وبالتزامن مع الاجازة الأسبوعية، في صناعة حلوى لذيذة للأطفال والتى تتناسب مع الكبار أيضاً، واليوم سنساعدك في عمل الكيكة بالشيكولاتة بأقل الأسعار وأفضل طعم.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة

وفي حالة إذا اردت صناعة الكيكة بالشيكولاتة على مائدة الطعام اليوم، فإن هناك مجموعة من المكونات التي تعتبر موجودة في كل مكان وغير مكلفة على الاطلاق، و تعطي نفس مذاق الكيكه بالشوكولاته التي يتم شراؤها من الحلواني بطعم لا يقاوم، فلابد منك إحضار هذه المكونات الآتية.

كوب سكر _ كوب حليب.

ملعقه صغيره فانيليا ملعقه كبيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت _ كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث بيضات – 3 معالق كاكاو.

خطوات تحضير أفضل كيكة الشيكولاتة اللذيذة

و ستساعدك هذه الخطوات على صناعه الكيكة بالشيكولاتة بالصوص ذات الطعم المميز الذي لا يمكن وصفة، وهي علي النحو التالي.