لانشون المحلات.. أسرار عمل اللانشون في البيت بدون لحم او فراخ بطعم احلي من الجاهز

اللانشون من أهم الحشوات للسندويتشات والتي يفضلها الأطفال والكبار أيضا، ولكن تخشى الأمهات من الوصفات الجاهزة من اللانشون حيث أشار الأطباء إلى عدم الإفراط في التناول للانشون لما له من أضرار على صحة الجسم حيث أن اللحوم المصنعة ومن بينها اللانشون لها أثر جانبي على صحة الإنسان ونظرا لأن اللانشون مفضل من قبل مختلف الأطفال فتسعى الأمهات دوما لمعرفة الوصفة البيتي المميزة، والتي من خلالها سيكون من السهل على ربات البيوت عمل أفضل نوع من أنواع اللانشون البيتي الصحي، والوصفة التي سنقدمها في تلك السطور المقبلة تعطي أفضل نتيجة وتوفر أهم المغذيات للجسم كما أنها تعد من بين أكثر الوصفات الاقتصادية المميزة، ومن الممكن تحضير اللانشون كما سيلي بالفقرات القادمة.

مكونات عمل اللانشون

من الممكن أن نتفادى تمام مخاطر التناول للانشون الجاهز وعمل وصفة صحية بيتي مميزة بطعمها المفضل للأطفال من خلال الاعتماد على مقادير بسيطة توفر نفس الوصف الجاهزة ولكن من دون مواد حافظة وبأفضل طعم والمقادير نذكرها من خلال ما يلي من تلك النقاط المقبلة، مكونات لعمل وصفة اللانشون البيتي الصحية، من الممكن لكل أم أن تقوم بإعداد لانشون صحي لأطفالها بالاعتماد على المكونات الآتية:

عدد ثلاث بيضات.

ملح وفلفل أسود يكون حصى.

لون غذائي يكون صحي وأحمر.

ربع كوب من الزيت.

عدد ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من مكون البابريكا.

ثلاث قطع من الجبن المثلثات.

أسهل طريقة لعمل اللانشون البيتي

من الممكن أن تتم الخطوات لتحضير اللانشون الصحي كما يلي: