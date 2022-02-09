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عمر شويل - جدة الترند الجديد الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه مكوي سيجعل شعرك مثل الحرير - ثقفني
النشا الطبيعي لفرد الشعر يستخدم النشا دائما من أجل فرد الشعر المجعد وذلك لأنه يحتوي على البروتين الذي يعتبر من أساسيات نمو الشعر وصحته أيضا كما يتم استخدام النشا في العديد من الوصفات الطبيعة التي تساعد في فرد الشعر وترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف، كما يجب أن نشير أن الوصفات الطبيعية هي الأفضل وتكون آمنة على الشعر، تابعوا معانا.
فرد الشغر بالنشا
المكونات:
- 5ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة تحضير الوصفة:
- أولا يجب أن نقوم بمزج جميع المكونات داخل وعاء حتى تمتزج جيدا مع بعضها.
- ثم يتم تقليب جميع المكونات جيدا مع بعض.
- ثم يتم وضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس كما يجب عليكم التأكد من توزيع الخليط في جميع أنحاء الرأس.
- ثم يجب عليكم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويجب أن نتركه لمدة ثلاث ساعات.
- ثم يجب عليكم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر بشامبو آمن على الشعر.
- كما يمكنكم تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى يمكنكم الحصول على نتائج مذهلة وشعر مفرود.
النشا والطماطم لفرد وكثافة الشعر
المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة من النشا الذرة.
- حبة واحدة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
الطماطم لفرد وكثافة الشعر
- يجب عليكم وضع حبة الطماطم في ماء مغلي على نار هادئة ونتركه لمدة ثلاثة دقائق.
- ثم يجب أن نقوم بتقشير الطماطم ويتم هرسها جيدا حتى تصبح معجون.
- ثم يجب عليكم خلط معجون الطماطم مع زيت الزيتون مع النشا ويجب التقليب حتى يمتزج الخليط.
- ثم يجب عليكم وضع الخليط على الشعر مع التدليك لمدة دقيقتين.
- ثم يجب عليكم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة أربعون.
- ثم نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.
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